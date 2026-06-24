ミスヤングマガジン・麻倉瑞季が豊満バストで魅了！写真集『生意気なカラダ』誌面カット公開 | RBB TODAY

『SPA!デジタル写真集 麻倉瑞季「生意気なカラダ」』が好評発売中だ。このほど発売を記念し、誌面カットが公開された。

麻倉は2002年長崎県生まれ。『ミスマガジン2022』でミスヤングマガジンを受賞し、グラビアアイドルとして注目を集めてきた。2025年にはe-sportsチーム『La VISION。』に加入するなど、活動の幅を広げている。

提供／週刊SPA!編集部 撮影／鈴木ゴータ ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／クメユナ

提供／週刊SPA!編集部 撮影／鈴木ゴータ ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／クメユナ

同書ではアメリカンモーテルを舞台に、麻倉とのお部屋デートや一泊を疑似体験できる構成となっている。大盛りのポップコーン買って楽しむ姿や、モーテルに置かれた巨大なショッピングカートに乗ってはしゃぐ姿、ボクシンググローブをはめて楽しむ様子が収められており、弾ける笑顔がチェックできる。

一方、秘密のベッドルームに舞台が移ると雰囲気は一変。大人の色気を放出させながら春色ビキニ姿で妖艶な美体で魅せつける。しずくが伝う豊満バストが印象的なシャワーカットも収録されており、見応え十分な仕上がりとなっている。

提供／週刊SPA!編集部 撮影／鈴木ゴータ ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／クメユナ

提供／週刊SPA!編集部 撮影／鈴木ゴータ ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／クメユナ

さらに革ジャン×ショートパンツという「生意気コーディネート」で見る者を挑発するカットも収録。ダメージ加工が施されたショートパンツからインナーが見え隠れする興奮度を高めるチラリズムの演出も必見だ。麻倉の圧巻のグラビアポージングをチェックしてみては。