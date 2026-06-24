BLACKPINK・リサ、大富豪御曹司との“破局説”が再燃…米誌インタビューで恋愛には沈黙 | RBB TODAY

BLACKPINKのリサが、アメリカの有名ファッション誌とのインタビューで、私生活に対する率直な心境を明かした。

そんななか、注目を集めてきた世界最大級のラグジュアリー企業グループLVMHの後継者との破局説が、再び取り沙汰されている。

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アメリカのファッション誌『Vanity Fair』は6月23日（現地時間）に公開した夏号のカバーストーリー「The Life of a K-Pop Showgirl」を通じて、グローバルスターとしてのリサの人生にスポットを当てた。

特に同誌は記事の中で、「リサとアルノは現在、別れたように見える（seem to have now called it quits）」として、破局説に正式に言及した。『Vanity Fair』側は、インタビューに先立ち、リサ側の関係者から私生活および恋愛に関する質問を控えてほしいという事前要請を受けたと明らかにしており、実際にリサはインタビュー中、恋愛について直接的な言及を避けた。

リサは2023年7月、フランス・パリのレストランで、LVMH会長兼CEOであるベルナール・アルノー氏の三男、フレデリック・アルノー氏と一緒にいる姿が目撃され、熱愛説に巻き込まれた。

その後、2人が堂々とデートを楽しんだり、家族旅行に同行したりしたという目撃談が相次ぎ、結婚説まで浮上したが、双方とも公式な立場は明らかにしなかった。

（写真提供＝OSEN）リサ

しかし今年3月、バリで行われたリサの29歳の誕生日パーティーにフレデリック・アルノー氏の姿が見られなかったことで、ファンの間では破局説が浮上し始めた。さらに、リサが「私の大切な人たちとの20代最後」として公開した誕生日パーティーの現場に、タイの3歳年下のスター、ブルー・ポンティワットが同席しており、その後2人の親しげなツーショットが公開されたことで、一部では“乗り換え恋愛”疑惑まで提起され、オンライン上で話題を集めている。

恋愛に関する質問の代わりに、リサはスターとして経験する私生活侵害の苦悩を率直に打ち明けた。リサは「ファンを愛しているし、公開された場所で会うのもいいけれど、負担に感じるときがある」とし、「時々、あまりにも過剰だと感じるし、ただ普通に過ごしたいときがある」と告白した。続けて、過去に自宅前で待っていた過激ファンや、乗ろうとしていたタクシーに強引に一緒に乗ろうとした危険な被害経験に言及する場面もあった。

それでもリサは、「私には私生活がまったくないという話を公に打ち明けて以降、ファンがその部分をずっと尊重してくれるようになったと思う」と述べ、成熟したファンダムの雰囲気に感謝を伝えた。

なお、リサは6月12日にアメリカ・ロサンゼルスで開かれた「2026年北中米ワールドカップ」開幕式のステージに上がるなど、独自のグローバルな影響力を広げている。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手脚を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格。

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