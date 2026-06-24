足の踏み場もないほど大量！イ・ミンホ、世界中のファンからの誕生日プレゼントを公開「Thank U」 | RBB TODAY

俳優イ・ミンホが、世界中のファンから届いた誕生日プレゼントに感謝の気持ちを伝えた。

イ・ミンホは6月23日、自身のSNSを通じて「Thank U」「Love U」「Miss U」という短いメッセージとともに、複数の写真を公開した。

【写真】イ・ミンホ、大量の誕生日プレゼントに感謝

写真の中のイ・ミンホは、ファンが用意した誕生日プレゼントでいっぱいになった空間で、明るい笑顔を浮かべている。部屋の中はさまざまなプレゼントやお祝いのメッセージでぎっしりと埋め尽くされており、イ・ミンホは一つひとつを眺めながら幸せな時間を過ごした。

特に、プレゼントが積み上がり、足の踏み場もないほどの規模となっており、見る者を驚かせた。韓国国内はもちろん、海外ファンも参加した祝福の数々は、イ・ミンホの変わらぬグローバルな影響力を改めて証明している。

（写真＝イ・ミンホSNS）

イ・ミンホは最近、「第22回ミジャンセン短編映画祭」の名誉審査委員に委嘱され、観客と交流した。また、次回作『暗殺者たち』（原題）への出演を確定し、活発な活動を続けている。

『暗殺者たち』は、韓国現代史の主要事件をめぐる真実を追跡する作品で、イ・ミンホは事件現場を目撃した社会部の新人記者役を務め、新たな演技に挑む予定だ。

なお、イ・ミンホは長年にわたり韓国国内外のファンから愛され、代表的な韓流スターとしての地位を確立している。今回公開された近況だけでも、グローバルファンダムの圧倒的な熱量を証明し、変わらぬ存在感を見せつけた。

◇イ・ミンホ プロフィール

1987年6月22日生まれ。2009年に放送された韓国版『花より男子～Boys Over Flowers～』（KBS）で道明寺司（韓国名：ク・ジュンピョ）を演じ、日韓で絶大な人気を誇るスターとなった。その後も『個人の趣向』『シティハンター in Seoul』『相続者たち－王冠を被ろうとする者、その重さに耐えろ』『青い海の伝説』といった人気ドラマで存在感を発揮する。2019年4月に兵役を終え、2020年のドラマ『ザ・キング：永遠の君主』で俳優業を再開。

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