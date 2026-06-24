“胸元”接近ショットも…元AKB48本田仁美、ミニ丈トップスから吸い込まれそうな白肌あらわ「最高です」 | RBB TODAY

元AKB48のメンバーで、現在はガールズグループSAY MY NAMEのリーダーとして活躍する本田仁美が、ファンを魅了した。

本田は最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】本田仁美、ミニ丈トップスから白肌あらわ

公開された写真には、ステージ衣装をまとった本田の姿が収められている。ホワイトのミニ丈トップスに繊細なビジューが施された華やかな衣装で、圧倒的な存在感を放った。

上半身をアップで捉えたカットでは、透き通るような白い肌と美しいデコルテラインが際立ち、ファンの視線を釘付けにした。

投稿を見たファンからは「可愛すぎ」「素敵！」「最高です」「お肌もちもち」などのコメントが寄せられている。

（写真＝本田仁美Instagram）

なお、本田が所属するSAY MY NAMEは、6月20日に仁川インスパイア・アリーナで開催された授賞式「第35回ソウル歌謡大賞」で「SMAグローバルルーキー賞」を受賞した。

◇本田仁美 プロフィール

2001年10月6日生まれ。2014年に「AKB48 Team8 全国一斉オーディション」に栃木県代表として合格し、AKB48に加入。2018年に日韓合同オーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、最終順位9位でIZ*ONEメンバーとしてデビューを果たした。その後、2021年にIZ*ONEの2年6カ月の活動が終了し、AKB48との活動を再開。2024年にAKB48を卒業し、同年10月に元東方神起のジェジュンがプロデュースするガールズグループSAY MY NAMEのリーダーとして、韓国で再デビューした。

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