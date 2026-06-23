菅田将暉、3年ぶり『ANN』復活にファン大歓喜！“噂の赤ペン”大量に掲げた大絶叫ショットに「また聞きたい」「噂の赤ペン消化にしまた戻ってきて(笑)」 | RBB TODAY

​俳優の菅田将暉が自身の公式X（旧Twitter）を更新。「ありがとうございました！！！ #菅田将暉ANNG」と綴り、22日に一夜限り限定復活で生放送された『菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD』について投稿した。

​菅田が同番組のパーソナリティを担当するのは、レギュラー放送終了以来、実に3年4か月ぶり。投稿された写真は、スタジオでおなじみの番組ノベルティである“噂の赤ペン”を大量に掴み、達成感を感じさせる大絶叫ショットを公開。

このエモーショナルな投稿に、深夜のリスナーからは「懐かしすぎた」「最高に楽しかった」と絶賛の声が続出。さらに「赤ペン大量も大量にあることだし、またお待ちしてます！」「赤ペンの在庫消化に、また戻ってきて（笑）」「3年4か月ぶりとは思えないくらい、あっという間だった」など、再びの復活を期待するコメントが相次いで寄せられた。

一夜限りの復活ながら、変わらぬ“菅田将暉ANNG”の空気感に、多くのリスナーが深夜のひとときを懐かしみ、再会を願う夜となった。

※限定復活で生放送された『菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD』について投稿