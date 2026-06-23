菅田将暉、3年ぶり『ANN』復活にファン大歓喜！“噂の赤ペン”大量に掲げた大絶叫ショットに「また聞きたい」「噂の赤ペン消化にしまた戻ってきて(笑)」 | RBB TODAY

俳優の菅田将暉が自身の公式X（旧Twitter）を更新。「ありがとうございました！！！ #菅田将暉ANNG」と綴り、22日に一夜限り限定復活で生放送された『菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD』について投稿した。
菅田が同番組のパーソナリティを担当するのは、レギュラー放送終了以来、実に3年4か月ぶり。投稿された写真は、スタジオでおなじみの番組ノベルティである“噂の赤ペン”を大量に掴み、達成感を感じさせる大絶叫ショットを公開。
このエモーショナルな投稿に、深夜のリスナーからは「懐かしすぎた」「最高に楽しかった」と絶賛の声が続出。さらに「赤ペン大量も大量にあることだし、またお待ちしてます！」「赤ペンの在庫消化に、また戻ってきて（笑）」「3年4か月ぶりとは思えないくらい、あっという間だった」など、再びの復活を期待するコメントが相次いで寄せられた。
一夜限りの復活ながら、変わらぬ“菅田将暉ANNG”の空気感に、多くのリスナーが深夜のひとときを懐かしみ、再会を願う夜となった。
※限定復活で生放送された『菅田将暉のオールナイトニッポンGOLD』について投稿
菅田将暉、料理が美味くて撮影中に7キロ増︕ | RBB TODAY
映画『サンセット・サンライズ』が東京国際映画祭で上映され、主演の菅田将暉は撮影中に料理の美味しさから7キロ太ったと明かした。映画は社会問題を背景にしたヒューマン・コメディ。
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