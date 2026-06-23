村重杏奈、マシュマロボディー？からのショットに「かわいすぎ」の声 | RBB TODAY

タレントの村重杏奈が自身のInstagramを更新。“マシュマロボディ”を思わせる柔らかな雰囲気のショットを公開し、ファンから「かわいすぎ」と反響が寄せられている。

村重杏奈（写真は公式インスタグラムから）※所属事務所に許諾を得ています

村重は「CanCam8月号！バストケアの事について話してます！髪の毛はくるくるな感じで」とコメントを添えて投稿。ふんわりとしたウェーブヘアに、リラックスした表情を見せ、透明感あふれる一枚となっている。また、自身で「マシュマロです！間違えた！村重です！」とおちゃめにつづり、持ち前のユーモアものぞかせた。

この投稿にファンからは「マシュマロでも間違ってない！」「プニプニでかわいい」などのコメントが続々。ナチュラルな雰囲気と柔らかな“マシュマロボディ”を感じさせる近影に、多くのファンが魅了されている。

村重杏奈（写真は公式インスタグラムから）※所属事務所に許諾を得ています

※村重杏奈、マシュマロボディの投稿