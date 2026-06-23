村重杏奈、マシュマロボディー？からのショットに「かわいすぎ」の声 | RBB TODAY

タレントの村重杏奈が自身のInstagramを更新。“マシュマロボディ”を思わせる柔らかな雰囲気のショットを公開し、ファンから「かわいすぎ」と反響が寄せられている。
村重は「CanCam8月号！バストケアの事について話してます！髪の毛はくるくるな感じで」とコメントを添えて投稿。ふんわりとしたウェーブヘアに、リラックスした表情を見せ、透明感あふれる一枚となっている。また、自身で「マシュマロです！間違えた！村重です！」とおちゃめにつづり、持ち前のユーモアものぞかせた。
この投稿にファンからは「マシュマロでも間違ってない！」「プニプニでかわいい」などのコメントが続々。ナチュラルな雰囲気と柔らかな“マシュマロボディ”を感じさせる近影に、多くのファンが魅了されている。
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村重杏奈、写真集のオフショット動画を公開！「可愛すぎてやばい」とファン注目 | RBB TODAY
村重杏奈が写真集のオフショット動画を公開した。オーストラリアで撮影された動画は、村重とのデート風景を再現したもので、手を引っ張る場面やアイスクリームを食べさせる様子が収められている。ファンから「可愛すぎてやばい」と好評を得ている。
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