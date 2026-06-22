Hearts2Hearts、新曲でaespaの“レモンコンセプト”を引き継ぐ「先輩と不思議だと…」 | RBB TODAY

ガールズグループHearts2Heartsがカムバックした。SMエンターテインメントの“レモンコンセプト”を引き継ぐ。

6月22日、Hearts2Heartsはソウル龍山（ヨンサン）区のブルースクエアで、2ndミニアルバム『Lemon Tang』のメディアショーケースを開催した。

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所属事務所SMエンターテインメントは、タイトル曲『Lemon Tang』について、1人でいるときはレモンのように酸っぱくて尖っているが、2人が出会えば甘酸っぱい魅力の「Lemon Tang」になるという内容だと明かした。

レモンに付け加えられた「Tang」は、弾けるような味と香りを意味する。いつまでも2人でともにするという意志を表現した歌詞だ。

（写真＝SMエンターテインメント）Hearts2Hearts

2月にリリースしたデジタルシングル『RUDE！』以来、4カ月ぶりのカムバックだ。メンバーたちは、「ありがたいことに『RUDE！』が大きく愛され、上半期を忙しくも嬉しく過ごした」として、「昨年の目標だった新人賞や音楽番組1位を達成できて嬉しい。ファンの皆さんの愛のおかげで、今回も一生懸命準備した」と伝えた。

新曲『Lemon Tang』は、Hearts2Heartsの爽やかではつらつとした魅力を表現するのに最適な楽曲である。

エイナは、「『Lemon Tang』は『STYLE』より爽やかなサマーソングだ。涼しくて心地よいエネルギーをもらえるだろう」と語り、ステラは、「1人でいるときは酸味が感じられるかもしれないが、一緒にいるときは甘酸っぱいという内容だ」と述べた。

（写真提供＝OSEN）Hearts2Hearts

特に、これに先立ち事務所の先輩、ガールズグループaespaが『LEMONADE』でカムバックしたのに続き、Hearts2Heartsもレモンをコンセプトにした。

ジウは、「aespaのカリナ先輩とダンスチャレンジ動画を撮影したが、同じ素材でカムバックすることになり、不思議だと話をした」として、「aespa先輩の“レモン”がかっこよくて、刺激的であるならば、Hearts2Heartsには爽やかな魅力がある。ステージを通じて、確認してほしい」と強調した。

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められている。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビューすると、新人賞9冠を達成した。

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