俳優ナム・ジュヒョク、鋭い眼差しに釘付け！除隊後初の復帰作Netflix『トングン』スチール解禁 | RBB TODAY

Netflixシリーズ『トングン―呪いの宮―』の第1弾スチールカットが公開された。

6月22日、Netflixは俳優ナム・ジュヒョク、ノ・ユンソ、チョ・スンウが出演する『トングン―呪いの宮―』の第1弾スチールを公開。圧倒的な演技アンサンブルを予感させるビジュアルとともに、美しくも不気味な宮廷を舞台に繰り広げられるミステリアスな物語への期待を高めた。

【写真】ナム・ジュヒョク、兵役中の姿

『トングン―呪いの宮―』は、鬼の世界を行き来する能力を持つクチョン（演者ナム・ジュヒョク）と、秘密を抱えた宮女センガン（演者ノ・ユンソ）が、王（演者チョ・スンウ）の命を受け、東宮に宿る呪いの真相を追うファンタジーミステリーだ。

現実世界と鬼の世界を行き来する独創的な世界観と重厚なストーリー、そして俳優陣の演技シナジーに大きな期待が寄せられている。

公開されたスチールには、王がヨンアングン（演者チョ・ダン）を抱きしめる姿が収められている。息子を抱き寄せる王の表情には切迫感と一瞬の恐怖が浮かぶ一方、クチョンを跪かせる姿からは冷徹な威厳も感じられる。

（写真提供＝Netflix）

呪いや幽霊の存在を信じない王が、“鬼退治人”クチョンを宮廷へ呼び寄せた理由とは何なのか。2人の間に隠された物語にも関心が集まる。

一方、王の命を受けたクチョンは、宮女センガンとともに宮廷を覆う呪いと謎を追い始める。公開されたスチールでは、首に縄を巻いたまま池へと歩み入るクチョンや、弓を構えるセンガンの姿が強烈な印象を残し、好奇心を刺激する。特に、鬼の世界に足を踏み入れたクチョンの鋭い眼差しや、彼を取り巻く赤い気配、不穏な雰囲気は緊張感を高め、“鬼の世界”への興味をかき立てる。

さらに、幽霊の声を聞くことができるセンガンがどこかから聞こえる音に耳を傾ける姿や、王の寝所を覆う黒いツタ、鬼の世界へ渡るため池のほとりに立つクチョンとセンガンの姿も公開された。これらのスチールは、宮廷を支配する呪いと、その秘密に迫る物語の幕開けを予感させる。

（写真提供＝Netflix）ナム・ジュヒョク

なお、ナム・ジュヒョクの除隊後初の復帰作としても注目を集める『トングン―呪いの宮―』は、7月17日よりNetflixで配信される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ナム・ジュヒョク プロフィール

1994年2月22日生まれ。韓国・釜山出身。2014年のドラマ『インヨ姫』で俳優デビュー。ドラマ『恋するジェネレーション』『恋のゴールドメダル～僕が恋したキム・ボクジュ～』『ハベクの新婦』などで主演を務め、2018年には映画『安市城 グレート・バトル』でスクリーンデビューを果たした。ドラマ『まぶしくて－私たちの輝く時間－』『スタートアップ：夢の扉』『保健教師アン・ウニョン』に出演し、特に『二十五、二十一』を通じて“国民の初恋相手”と呼ばれる人気俳優となった。

■【写真】ナム・ジュヒョク、鍛え上げられた二の腕

■【写真】ナム・ジュヒョク、“フェロモンたっぷり”の眼差し

■【写真】兵役中でもハンサムなナム・ジュヒョク