バーチャルアイドル・PLAVE、初ワールドツアー日本公演の詳細発表！特設サイトもオープン | RBB TODAY

アジアを中心に世界的な人気を誇るK-POPバーチャルアイドル・PLAVE（プレイブ）にとって初となるワールドツアーの日本公演「2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC] in Japan」の詳細が発表され、特設サイトもオープンした。

日本公演は9月26日、27日の2日間にわたり、神奈川・ぴあアリーナMMで開催される。

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PLAVE初のワールドツアー「2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC]」は、韓国・仁川公演（9月12日、13日）を皮切りに、日本・神奈川（9月26日、27日）のほか、高雄（10月3日）、バンコク（10月10日）、シンガポール（10月17日）、台北（10月24日）、マカオ（10月31日）などを巡る予定だ。

特にツアーの幕開けとなる仁川公演は、仁川文鶴競技場で開催されることが決定。バーチャルアイドルとして初のスタジアム公演となるだけに、世界中のファンから大きな注目を集めている。

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2023年3月12日に韓国でデビューしたPLAVEは、YEJUN（イェジュン）、NOAH（ノア）、BAMBY（バンビ）、EUNHO（ウノ）、HAMIN（ハミン）の5人で構成されたK-POPバーチャルアイドルグループ。作詞・作曲・振付までメンバー自ら手掛けるセルフプロデュースグループとして活動している。

韓国最大級の音楽配信サービスMelonのTOP100チャートでは、男性バーチャルアーティストとして初の1位を獲得。さらに、デビューから約1年4カ月後の2024年7月には、Melonでの累計ストリーミング再生回数10億回を突破し、史上最速記録を打ち立てた。

2025年に発売した3rd Mini Album『Caligo Pt.1』は初動売上100万枚を突破し、オリコンデイリーアルバムランキング（2025年2月28日付）およびBillboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート「Top Albums Sales」（集計期間：2025年2月24日～3月2日）で1位を記録した。

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また、2025年11月発売の2nd Single Album『PLBBUU』と、2026年4月発売の4th Mini Album『Caligo Pt.2』は、それぞれ初動売上109万枚、125万枚を記録し、3作連続で初動ミリオンセラーを達成した。さらに、日本デビュー作となるJP 1ST SINGLE『かくれんぼ』でも主要音楽チャートで複数の1位を獲得。最近では「第40回日本ゴールドディスク大賞」で「ベスト3ニュー・アーティスト（アジア）」を受賞し、海外バーチャルアイドルとして初の受賞という快挙を成し遂げた。

昨年開催されたアジアツアーでは、ソウル、台北、香港、バンコク、東京（幕張メッセ 幕張イベントホール）などで公演を行い、大きな反響を呼んだ。今回のワールドツアーは、その成功を経て実現した初のグローバルツアーとなるだけに、ファンの期待も一層高まっている。

日本デビュー1周年を迎えたばかりのPLAVEは、待望の初ワールドツアーを通じて、さらなる飛躍を目指す。

「2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC] in Japan」公演概要

会場：神奈川・ぴあアリーナMM

2026年9月26日（土） 開場17：00／開演18：00

2026年9月27日（日） 開場15：00／開演16：00

◇PLAVE プロフィール

韓国のテレビ局MBCの社内ベンチャーから独立分社したバーチャルIPスタートアップ企業VLAST社が生み出した、バーチャルアイドル。2023年3月12日にデビュー。メンバーはイェジュン、ノア、バムビ、ウノ、ハミンの5人。グループ名のPLAVEは、「Play」と「Rêve（夢）」を組み合わせた造語で、「自分たちの夢を叶えるために新しい世界を作っていく」という意味が込められている。作詞・作曲・振付をメンバーが手掛けるセルフプロデュースグループ。デビューから約1年4カ月後の2024年7月には、韓国最大級のストリーミングサイト「Melon」にて、ストリーミング総再生回数10億回を達成し、歴代最短記録を更新した。

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