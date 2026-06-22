みちょぱが産休へ！産休期間は近藤千尋が『#みちょパラ』代演パーソナリティを担当 | RBB TODAY

ニッポン放送『#みちょパラ』（毎週日曜22時30分～）のパーソナリティ・みちょぱこと池田美優が産休に入ることにともない、7月・8月の2ヶ月間の代演パーソナリティを近藤千尋が担当することが決定した。

池田美優は今年2月に妊娠を発表。同番組でも妊娠・出産という人生の大きな節目をサポートする形で、4月からアカチャンホンポの冠提供がスタートし、マタニティライフや子育てにまつわる話題を届けてきた。代演を担当する近藤は3人の子供を育てる子育ての先輩でもあり、同番組でも引き続き子育てにまつわる話題を発信していく予定だ。

池田は番組内で「リスナー達はちぴちゃん（近藤千尋）に失礼の無いように。ちぴちゃんはきっと上手くやってくれるのではないかと思っています」とリスナーと近藤千尋へメッセージを送った。

近藤は「3人のママとして感じたことや経験したことを、皆さんと共有しながら楽しい時間をお届けしたいと思います！そして、みちょぱが安心して出産・産休期間を過ごせるよう、私が責任を持って精一杯『#みちょパラ』を守ります！」とコメントしている。

近藤がパーソナリティを担当する『アカチャンホンポ presents #みちょパラ』の初回放送は7月5日（日）22時30分より放送。radikoのタイムフリー機能で放送後1週間聴取することができる。