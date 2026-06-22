BIGBANG・D-LITE、KARA・ヨンジとの熱愛説浮上も即座に否定「親しい友人」 | RBB TODAY

K-POP界に特大カップルが誕生したかと思われたが、ハプニングだったようだ。

D-LITEの所属事務所R&Dカンパニーの関係者は6月22日に声明を発表。

【写真】「40前に結婚したい」D-LITEの恋愛観

KARAのメンバー、ホ・ヨンジとの熱愛説について、「（YouTubeコンテンツの）『家テソン』がきっかけで親しくなり、一緒にMAMAMOOのコンサートを観に行っただけ。親しい同僚の関係に過ぎず、交際は事実ではない」と否定した。

（写真提供＝OSEN）D-LITE

（写真提供＝OSEN）ホ・ヨンジ

このコメントに先立ち同日、SNSなどではD-LITEとホ・ヨンジがMAMAMOOのコンサートを訪れたという目撃情報や、その際の仲睦まじい様子を捉えた写真・映像が相次いで投稿され、熱愛説が浮上していた。

公開された写真では、2人が客席で並んで座り、公演を楽しむ姿が確認された。顔を寄せ合いながら何かを一緒に確認するような場面もあり、親しげな雰囲気に注目が集まった。

（写真＝オンラインコミュニティ）目撃されたD-LITEとホ・ヨンジ

ただ、現場にはD-LITEとホ・ヨンジだけでなく、OH MY GIRLのヒョジョンも同席していたことが伝えられており、一部の場面だけが切り取られたことで誤解が広がったものとみられる。

◇D-LITE（デソン） プロフィール

1989年4月26日生まれ、本名カン・デソン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。リードボーカルを務め、『LIES』『Last Farewell』『HARU HARU』『SUNSET GLOW』『BAD BOY』『LOSER』『BANG BANG BANG』など数多くのヒット曲を生み出した。グループ活動の他にもソロアーティストとしても高く評価されており、センスあふれる話術を通じてタレントとしても活躍。YGエンターテインメントを離れ、2023年4月にR&Dカンパニーと契約した。

◇ホ・ヨンジ プロフィール

1994年8月30日生まれ。韓国・京畿道出身。身長165cm。ニコルとジヨンがKARAを脱退後、新メンバーを選ぶ「KARAプロジェクト」が行われ、2014年7月1日に優勝して新メンバーに。同年8月、KARAの6thミニアルバム『DAY & NIGHT』を通じてデビューした。2016年にKARAが活動休止すると、ドラマやバラエティ番組に出演して活動。2022年にはKARA結成15周年記念アルバムに参加した。

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