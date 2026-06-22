本格的な女優業2年目のTWICE・ダヒョン、ライジングスター賞受賞！早くも存在感放つ | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのダヒョンが、女優として無限のポテンシャルを証明した。

去る6月20日、ダヒョンは釜山（プサン）海雲台（ヘウンデ）区の映画の殿堂ルーフシアターで開催された「2026 グローバルOTTアワード」で、JTBCドラマ『ラブ ミー』を通じて、ライジングスター賞を受賞した。

【写真】ダヒョン、『ラブ ミー』“ファーストキス”の瞬間

1年の間、幅広く活動し注目すべき成果を出した俳優およびタレントを選ぶ「ライジングスター賞」部門の受賞者となった彼女は、「貴重な賞をいただき本当に感謝する。『ラブ ミー』はドラマデビュー作であるが、たくさん助けていただいた監督、共演した先輩方と多くの俳優の皆さんのおかげで、いつも楽しく現場に行き、撮影を無事に終えることができたと思う」と伝えた。

続けて、「とても緊張していた私を、終始優しく気遣ってくださったすべての『ラブ ミー』のスタッフの皆さん、視聴者の皆さん、溢れる愛と応援を送ってくださるファンの皆さんに心から感謝する」と感謝を表した。

（写真＝JYPエンターテインメント）ダヒョン

ダヒョンは、1月に韓国で放送を終えたドラマ『ラブ ミー』でチ・ヘオン役を演じ、繊細な感性で若者の恋の成長痛を現実的に表現し、作品に安定感をもたらしたと評価された。

2025年2月、映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』で女優業を始め、同年9月に映画『全力疾走』（原題）を公開、そしてドラマ『ラブ ミー』まで、役者として着実にキャリアを積み、女優として無限の存在感と可能性を示した。

本格的な女優業開始から2年でライジングスター賞の栄誉に輝いたダヒョンが、これから繰り広げる活動に期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇ダヒョン プロフィール

1998年5月28日生まれ。本名キム・ダヒョン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビュー。色白で可愛いビジュアルの持ち主で、グループ内ではリードラッパーを担当している。バラエティ番組で存在感を発揮することが多く、親しみやすい魅力で多くのファンを魅了している。2025年2月21日に韓国で公開の映画『あの頃、君を追いかけた』で、TWICEメンバー初の女優デビューを果たした。

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