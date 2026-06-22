「日本の恥」BTS・JINに無理やりキスの“中年女性”、「犯罪になるとは思わなかった」に続き異議申し立てで波紋 | RBB TODAY

BTSのJINに無理やりキスをした日本人女性が異議を申し立てた。

だが、K-POPファンの間で怒りの声が広がっている。

【写真】日本人中年女性がJINにキスした瞬間

JINは2024年6月、除隊翌日にファン1000人を対象としたフリーハグイベントを開催した。兵役中、芸能活動ができない自分を待ってくれたファンへの感謝の気持ちを込めて行われたイベントだったが、ある50代の日本人女性Aがハグの瞬間にJINへ飛びつき、首元にキスをした。

もちろん過度な接触は禁止されており、キスなど論外。この瞬間を捉えた写真はSNSなどを通じて瞬く間に拡散され、大きな騒動となった。

Aはイベント後、自身のブログに「JINの首に唇が触れた。肌がとても柔らかかった」といった感想を投稿したことも発覚。多くのファンの強い反発を招いた。

現場で一部始終を目撃した韓国人ファンが、オンライン行政相談窓口（国民申聞鼓）に告発したことで捜査が開始。検察は、Aが「芸能人との軽いスキンシップだと思った」として犯行の意図を否認したものの、被害者の意思に反する身体接触であったことや、その後の発言内容などを総合的に判断し、強制わいせつ罪が成立するとみて起訴した。

（写真提供＝OSEN）JIN

結局、Aは2025年11月に強制わいせつの罪で在宅起訴された。その後のTBSのインタビューで「犯罪になるとは思わなかった」と不満を訴えたことで、世界中のK-POPファンから反感を買ったこともある。

そして今回、法律代理人を通じて異議を申し立てていたことが判明した。ネット上では「男女逆だったらゾッとする」「往生際が悪い」「図々しいにもほどがある」「面の皮が厚すぎる」「何の異議が？」「日本の恥」「ドン引き」など、批判の声が多数上がっている。

7月には2回の公判が予定されているなか、この申し立てが今後の裁判日程や進行にどのような影響を与えるのか注目が集まっている。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。

■【写真】日本女性がJINにキスを試みた決定的瞬間

■【写真】「ファンを名乗るな！」BTS・V、日本で髪を掴まれる

■JINにキスした日本人「悔しい。犯罪になるとは思わなかった」