白髪まじりのヨン様は妻子の荷物を持ち、ヒョンビンは妻を抱き寄せる　韓流スター夫婦に見えた“家族の現在地” | RBB TODAY

韓流スター夫婦の“家族の時間”が、相次いで話題になっている。

一方は、今も第一線で活躍するヒョンビン＆ソン・イェジン夫婦。もう一方は、長く表舞台から距離を置く“ヨン様”ことペ・ヨンジュン＆パク・スジン夫婦だ。

【画像】白髪まじりのペ・ヨンジュンと妻

立ち位置は大きく違う。

だが、今回注目されたのはいずれも作品ではなく、夫婦として、親として過ごす自然な姿だった。

『愛の不時着』夫婦は今も甘い

ソン・イェジンは6月21日、自身のSNSに「The 4th day of the trip」というコメントとともに、旅行中の写真や動画を複数公開した。

青い海や異国情緒あふれる風景を背景に、友人たちと休暇を楽しむ姿、音楽に合わせて体を揺らす姿、スイムウェア姿でカフェに座り笑顔を見せる姿など、リラックスした時間がそのまま切り取られていた。

なかでも視線を集めたのは、夫ヒョンビンとのツーショットだ。

（写真＝ソン・イェジンInstagram）ヒョンビン（左）とソン・イェジン

夕焼けに染まる海辺を背景に、ソン・イェジンはヒョンビンをぎゅっと抱きしめ、明るい笑顔を浮かべていた。ヒョンビンの顔はステッカーで隠されていたが、長身のシルエットとたくましい体格だけでも、その存在感は十分に伝わる。

顔を隠しても、ヒョンビンらしさは隠せなかったということだろう。

ソン・イェジンがヒョンビンのそばに寄り添う姿には、夫婦の穏やかな距離感がにじんでいた。韓国メディアも、2人の変わらぬ愛情や“ときめく身長差”に注目している。

2人は2022年3月に結婚し、同年11月に長男が誕生した。ドラマ『愛の不時着』で共演し、現実でも夫婦となった2人は、今も韓国芸能界を代表するスター夫婦として大きな関心を集めている。

実際、2人の夫婦愛が話題になったのは今回だけではない。

5月に行われた授賞式「第62回百想芸術大賞」では、ヒョンビンがドラマ『メイド・イン・コリア』でテレビ部門の男性最優秀演技賞を受賞。壇上に上がったヒョンビンは、客席にいた妻に向かって「イェジンさん、本当にありがとう。愛している」と感謝を伝えた。

（画像＝JTBC）授賞式「第62回百想芸術大賞」に参加したヒョンビン（左）とソン・イェジン

そのとき、ソン・イェジンはスマートフォンを手に、夫の晴れ姿を撮影していた。俳優同士であり、夫婦でもある2人の関係が、授賞式の一場面に凝縮されていた。

今回の旅行写真も、その延長線上にある。

ドラマの中の恋人ではなく、授賞式の客席と壇上でもなく、海辺で抱き合う夫婦として。ヒョンビンとソン・イェジンは、作品を越えた“現実のロマンス”を今も見せている。

ヨン様は妻子を支える父に

一方で、ペ・ヨンジュン＆パク・スジン夫婦の近況も、再び注目を集めている。

最近、SNSやオンラインコミュニティを中心に、シンガポールのディズニー・アドベンチャー・クルーズで撮影されたとされるペ・ヨンジュン一家の写真や目撃談が広がった。

公開された映像や写真で、ペ・ヨンジュンはクルーズから下船したあと、妻パク・スジンと子どもたちの代わりに重い荷物を運んでいた。パク・スジンもまた、夫や子どもたちを気遣いながら移動する姿を見せた。

（画像＝オンラインコミュニティ）パク・スジン（左）とペ・ヨンジュン

特に目を引いたのは、ペ・ヨンジュンの現在の姿だ。

帽子を脱ぎ、白髪まじりの長髪を後ろで結んだ姿だった。かつて“ヨン様”として日本中を熱狂させた韓流スターは、今は家族旅行の荷物を持ち、妻子を支える父親としてカメラに捉えられた。

韓国メディアによると、ペ・ヨンジュンを現地で目撃したネットユーザーは「髪が白くなったこと以外は、とてもよく管理された姿だった」「健康的に日焼けした肌が印象的だった」「背も高く、雰囲気が違い、今もかっこいい芸能人のオーラがあった」といった趣旨の感想を残している。

ペ・ヨンジュンとパク・スジンの近況は、6月上旬にもシンガポールメディアによって報じられ、話題になった。

当時、2人はパク・シネ＆チェ・テジュン夫婦とともに、子どもたちを連れてシンガポールを訪れたと伝えられた。空港で撮影された映像では、ペ・ヨンジュンがラフな服装で荷物を引きながら、子どもたちを気遣う姿が確認された。

（画像＝オンラインコミュニティ）シンガポールの空港で目撃されたペ・ヨンジュン

そして今回、クルーズ旅行での追加の姿が広がったことで、再び“ヨン様の現在”に関心が集まった形だ。

ペ・ヨンジュンは2011年のドラマ『ドリームハイ』への特別出演を最後に、俳優としての活動を事実上止めている。かつて『冬のソナタ』で日本に韓流ブームを巻き起こした存在だけに、その近況が少し伝わるだけでも大きな話題になる。

ペ・ヨンジュンとパク・スジンは2015年に結婚し、1男1女をもうけた。2022年にはハワイに移住したと伝えられており、近年は家族との生活や寄付、投資などを通じて、断片的に近況が伝えられてきた。

今回の姿が印象的だったのは、そこに“韓流スター”としてのペ・ヨンジュンではなく、夫であり父であるペ・ヨンジュンがいたことだ。

彼は妻子の荷物を持ち、子どもたちを気遣い、家族とともに移動していた。

それは華やかなレッドカーペットでも、作品の制作発表会でもなかった。それでも、長く姿を見せてこなかったスターの現在を伝えるには、十分すぎる一場面だった。

スター夫婦の“家族の現在地”

ヒョンビンとソン・イェジンは、今も俳優として第一線にいる。ソン・イェジンはNetflixシリーズ『スキャンダル』（原題）の公開を控え、ヒョンビンもディズニープラスシリーズ『メイド・イン・コリア』シーズン2で視聴者と会う予定だ。

（写真提供＝OSEN）ヒョンビン（左）とソン・イェジン

一方のペ・ヨンジュンは、長く俳優としての表舞台から距離を置いている。今後、俳優として表舞台に戻ってくる可能性は高くないのかもしれない。

それでも、2組の夫婦が今回注目された理由には共通点がある。

それは、スターとしての“完成された姿”ではなく、家族のなかにいる自然な姿が見えたことだ。

ヒョンビンは夕焼けの海辺で妻を抱き寄せ、ソン・イェジンは夫の隣で幸せそうに笑った。ペ・ヨンジュンはクルーズ旅行で妻子の荷物を持ち、パク・スジンは夫や子どもたちを気遣った。

一方は、今なおロマンス映画のような空気を漂わせる現役トップスター夫婦。もう一方は、表舞台から離れ、家族との生活を選んだ伝説の韓流スター夫婦。

歩んでいる場所は違っても、そこに映っていたのは、夫婦として、親としての穏やかな時間だった。

（写真提供＝OSEN）ペ・ヨンジュン（左）とパク・スジン

かつて韓流スターの近況といえば、作品、授賞式、空港での熱狂が中心だった。しかし今、ファンが見つめているのは、華やかなスポットライトの中だけではない。

愛する人の隣で笑う。子どもを気遣う。荷物を持つ。旅先で家族と過ごす。そんな何気ない一場面にも、スターの“現在地”が映る。

ヒョンビン＆ソン・イェジン夫婦と、ペ・ヨンジュン＆パク・スジン夫婦。2組の近況が同時に話題になったのは、韓流スターが作品の中だけでなく、それぞれの人生の中でも物語を続けているからなのかもしれない。

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