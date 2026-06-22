BTS・JUNG KOOK、Netflixまで動かす影響力!?プロフィール画像の変更で話題沸騰中 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのJUNG KOOKが、プロフィール写真1枚でNetflixを動かした。

最近、JUNG KOOKは自身のSNSのプロフィール写真をアニメ『サイバーパンク：エッジランナーズ』の登場人物のイメージに変更した。

【写真】JUNG KOOK、バキバキ筋肉にタトゥーびっしり

単なるプロフィール写真の変更であったが、即座に反応があった。世界中のファンの間で同アニメが急速に話題となり、Netflixブラジルの公式アカウントまで動いた。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

Netflixブラジルは、公式Xアカウントのヘッダー画像を『サイバーパンク：エッジランナーズ』の場面に変更した。アカウントの紹介文もやはり、JUNG KOOKが同作を観たという趣旨のものに変更し、JUNG KOOKの反応をコンテンツのプロモーションへと繋げた。

（写真＝左からJUNG KOOK Instagram、Netflixブラジル公式X）

JUNG KOOKとNetflixの繋がりは、今回が初めてではない。

以前、JUNG KOOKはライブ配信でNetflixのアニメ映画『K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ』を観た後、感想を伝えた。当時、彼は作品のなかの場面に没入して涙を流し、Netflixの公式アカウントはJUNG KOOKが泣いている場面をヘッダー画像に設定して応えた。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

■【写真】「パンプアップした？」JUNG KOOK、ますます凛々しく

■【写真】「ダメだよ」JUNG KOOK、ライブ配信中に涙

■【写真】JUNG KOOK、30kgのダンベルも軽々と！血管浮き出る肉体美