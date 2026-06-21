ILLIT・ウォンヒ（18）、給料が入り始めたと明かす「両親からお小遣いをもらっていたが…」 | RBB TODAY

ガールズグループILLITのウォンヒが、両親からお小遣いをもらっていないと明かした。

去る6月20日、韓国で放送されたMBC『全知的おせっかい視点』には、シェフのパク・ウニョン、ILLITのミンジュ、ウォンヒが出演した。

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ウォンヒは、自分ならではの感性が詰まった部屋を公開した。ウォンヒは起きるやいなやコロコロクリーナーで掃除をする姿を見せた。その後、ロゼット装飾を作り始めた。手先が器用だというウォンヒは、瞬く間に作品を完成させ、感嘆を誘った。

その後、ウォンヒは、12階まである大型スーパーを訪れた。彼女は、自分の好みが詰まった物が並ぶ文具フロアを訪れ、わくわくする表情を浮かべた。

（写真＝MBC）3枚目：左からウォンヒ、イ・ヨンジャ

コメディエンヌのイ・ヨンジャは、ウォンヒに「両親からお小遣いはまだもらっているのか」と尋ねると、彼女は「お小遣いをもらっていたが、もうもらっていない」と堂々と話した。

ウォンヒは給料を少しずつもらっていると打ち明けたが、ミンジュはまだ両親からお小遣いをもらっていると伝え、「（両親に）お小遣いをあげると言ったら、『これをどうしろと』と言っていた」と述べ、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

◇ウォンヒ プロフィール

2007年6月26日生まれ、本名イ・ウォンヒ。高速バスのターミナルでスカウトされ、オーディションを経てHYBE傘下の芸能事務所BELIFT LABに入社。2023年6～9月に放送されたサバイバル番組『R U Next？』に、練習生期間わずか1カ月で参加し、最終順位1位でILLITのメンバーに。2024年3月25日にミニアルバム『SUPER REAL ME』でデビューした。手先が器用でキーホルダー作りが趣味。

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