木村文乃の1st写真集『ふみの』が約13年越しに電子書籍化！25歳の素顔と女優の二面性を収録 | RBB TODAY

女優・木村文乃のファースト写真集『ふみの』の電子版が6月19日、ワニブックスよりリリースされる。

同写真集は2013年11月9日に紙版として発売されたもので、約13年越しの電子化となる。映画やドラマで幅広く活躍する木村の「25歳の輝き」を丁寧に紡いだ一冊となっている。

木村文乃 ファースト写真集 『 ふみの 』 （撮影：西田幸樹）

木村文乃 ファースト写真集 『 ふみの 』 （撮影：西田幸樹）

撮影は2013年1月から半年以上をかけて行われた。降りしきる吹雪の中での厳しい冬の撮影に始まり、桜の木の下で温かな笑顔を見せる春、海辺で少女のようにはしゃぐ夏、そして大人の女性を意識したしっとりとした浴衣姿も収録。

映画やドラマでは見ることのできない素顔と、女優として魅せる表情の二面性が共存しており、その表現はいずれも本物。25歳の木村の身も心も詰まった、まるで一本の映画を観るような感覚で楽しめる写真集となっている。

木村文乃 ファースト写真集 『 ふみの 』 （撮影：西田幸樹）

電子版写真集はAmazon Kindle・DMMブックス・楽天Kobo・ブックライブなどの電子書店にて購入できる。