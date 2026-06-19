Little Glee Monster・結海が体調不良でイベント欠席を公表 | RBB TODAY

6人組ボーカルグループ・Little Glee Monsterの公式サイトが18日、メンバーの結海が体調不良のため、予定されていたイベントを欠席することを公表した。

公式サイトは「メンバーの結海ですが、体調不良により一部イベントを欠席し回復に努めてまいりましたが、現在も万全な状態ではないため、本人の回復を最優先とし、開催予定の「一輪 / Pages」/「Pages / 一輪」発売記念リリースイベントに関しまして、欠席とさせていただきます。」とお知らせ。体調不良の詳しい内容は明らかにされていない。

結海が欠席となるのは、20日、21日、28日の3日間に予定されていたイベント。以前より活動休止中のMAYUはすべての会場のイベントを欠席するため、これらのイベントはかれん、ミカ、アサヒ、miyouの4人で開催される。当日、結海、MAYUのポストカード付CDの販売は行われるとのこと。すでに実施された10日と14日の結海、MAYUの特典券を持っている人は、返金や他メンバーへの振替対応も行われる。詳しくは公式サイトの案内を確認してほしい。

※Little Glee Monster公式サイトに投稿された結海体調不良のお知らせと返金等の案内