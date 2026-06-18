「自分の国を応援したい、でも韓国も…」 メキシコのBTSファン、W杯対戦を前にまさかの葛藤？ | RBB TODAY

サッカーでは母国を応援したい。

けれど、相手は“推しの国”でもある。

【写真】BTSに沸いたメキシコ、5万人集結の熱狂

6月19日に行われる北中米ワールドカップ（W杯）グループA第2節、メキシコ対韓国。開催国メキシコにとっては連勝を狙う重要な一戦であり、韓国にとってもグループ突破へ向けた大きな山場だ。

だが、その試合を前に、メキシコの一部ファンが思わぬ悩みに直面している。

メキシコのBTSファン、いわゆるARMYたちだ。

母国メキシコを応援するのか。それとも、BTSを生んだ国である韓国にも心を寄せるのか。サッカーの代表戦としてはなかなか珍しい“板挟み”だ。

母国か、“推しの国”か

スペイン語圏のスポーツ専門メディア『ESPNメキシコ版』は6月17日、「BTSが2026年W杯のメキシコ対韓国戦でファンの心を二分している」と報じた。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

同メディアによれば、BTSが5月にメキシコで行ったコンサートツアーでは、販売されたチケット1枚に対して17人の需要があり、オンライン上の待機列には最大100万人が並んだという。つまり、BTSのチケット争奪戦は、W杯の試合チケットを取るのと同じくらい熾烈だったというわけだ。

そんなメキシコが韓国とW杯で対戦する。現地のARMYにとっては、なかなか複雑な90分になりそうだ。

『ESPNメキシコ版』の取材に応じたBTSファンベースのリーダーの一人、アウロラ・アルファロさんは、グアダラハラがW杯開催都市であり、韓国代表を迎える側でもあることに「とても興奮している」と語った。

一方で、BTSファンたちは家に集まって観戦したり、ファンフェストに行ったり、幸運にもスタジアムで試合を見たりする予定だという。そして、その心境について「メキシコと韓国という2つの国の間で心が割かれている」と表現している。

この“心が割かれる”という表現が、何ともARMYらしい。普通なら、メキシコ人はメキシコを応援する。それで話は終わるはずだ。しかし、BTSが絡むと少し事情が変わってくる。

BTSとサッカーの接点として、まず思い浮かぶのはJUNG KOOKだろう。2022年カタールW杯の開会式でパフォーマンスを披露し、サッカーファンではなかった一部のBTSファンにもW杯への関心を広げた。

（写真提供＝OSEN）カタールW杯開幕式のステージを飾ったJUNG KOOK

アウロラ氏もカタールW杯でのJUNG KOOKの出演以降、サッカーにあまり関心がなかったファンたちも盛り上がるようになったと説明している。また、一部の韓国代表選手とBTSメンバーの親交が知られていることも、ファンの心をさらに複雑にしているようだ。

まさに、母国メキシコか、“BTSの国”韓国かで揺れているわけだ。

メキシコを沸かせた“紫の熱狂”

この話が決して大げさに聞こえないのは、メキシコにおけるBTS人気が本当に熱狂的だからだ。

今年5月にBTSがメキシコを訪れた際、メキシコシティ中心部のソカロ広場には、彼らをひと目見ようと約5万人のARMYが集結したことが記憶に新しい。

また、クラウディア・シェインバウム大統領がSNSにメンバーとの記念写真を投稿。「メキシコの若者に最も愛されているグループの一つであるBTSを歓迎できて非常に嬉しい」とつづり、「音楽と価値観がメキシコと韓国を一つに結びつけている」とも述べている。

（写真＝シェインバウム大統領SNS）

さらにBTSは5月7日、9日、10日の3日間、メキシコシティのエスタディオGNPセグロスで「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN MEXICO CITY」を開催し、約15万人を動員した。

2015年7月以来、約10年10カ月ぶりとなる完全体でのメキシコ単独公演だったが、3公演はすべてチケット発売と同時にソールドアウトした。

会場では、ファンが韓国語の歌詞を正確に歌うなど、熱烈な反応を見せたという。BTSの『Airplane pt.2』には「We goin' from Mexico City」という歌詞があり、この曲の披露も現地ファンにとって特別な場面となった。

メンバーもスペイン語で感謝を伝え、「メキシコに必ずまた戻ってくる」と思いを届けた。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN MEXICO CITY

ここまでBTSに熱狂しているメキシコARMYの目の前に、韓国代表がやってくる。しかし、対戦するのはメキシコ代表だ。これは悩むなというほうが無理かもしれない。

実際、『ESPNメキシコ版』によると、メキシコのARMYの間では「私たちはメキシコ人だからメキシコを応援しなければ」という声がある一方で、メキシコ代表と韓国代表のユニフォームを半分ずつ組み合わせたTシャツを作ったファンもいるという。

メキシコ代表の緑か、韓国代表の赤か。そこにBTSを象徴する「紫」が重なることで、この一戦は一部のファンにとって、単なる代表戦ではなくなっている。

もちろん、勝負の上では両チームとも譲れない。メキシコと韓国はともに初戦を制しており、この試合では2連勝がかかる。勝てばグループ突破へ大きく近づく。地元の声援を受けるメキシコの攻撃に、韓国がどう対抗するかが見どころとなる。

母国を応援したい。でも、韓国にも冷たくできない。今回のスタジアムには、緑でも赤でもない、“紫の迷い”が少しだけ混じっているかもしれない。

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