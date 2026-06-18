さかなクンと「おさかな外交」を学ぶ7/30…こども霞が関見学デー | RBB TODAY

外務省は2026年7月30日、各府省庁等が連携して開催する「こども霞が関見学デー」において、さかなクンを招いたイベント「おさかな外交を知って、さかなクンと海の世界へレッツ・ギョー！」を実施する。対象は小学生。参加費無料。申込締切7月8日。

夏休み期間中に各府省庁等が連携し、子供たちに広く社会を知ってもらうこと、政府への理解を深めてもらうこと、活動をとおして親子の触れあいを深めてもらうことを目的に開催する「こども霞が関見学デー」。外務省では、外務省の仕事や世界の国々について理解を深めるさまざまなプログラムを計画している。

プログラムの1つとして実施される「おさかな外交を知って、さかなクンと海の世界へレッツ・ギョー！」は、アナン・インターナショナルとSD BlueEarth・青い地球を育む会の協力のもと、小学生全学年を対象に外務省にて開催。

第1部では、外務省漁業室の職員が日本の漁業外交についてミニ講義を実施し、第2部ではさかなクンが海の自然環境保全と国際協力等について講演を行う。

参加希望者は、外務省Webサイトの応募フォームより申し込む。参加無料。定員25組程度。応募多数の場合は抽選となる。

◆おさかな外交を知って、さかなクンと海の世界へレッツ・ギョー！

日時：2026年7月30日（木）10:45～11:30

会場：外務省（東京都千代田区霞が関2-2-1）

対象：小学生（全学年）

募集人数 25組程度

締切：2026年7月8日（水）※必着

参加費：無料

申込方法：外務省Webサイトの応募フォームより ※応募フォーム以外での応募を希望する場合は、要問合せ