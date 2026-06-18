ZEROBASEONEソク・マシュー、個人YouTubeチャンネルを開設！“万能エンターテイナー”に | RBB TODAY

ボーイズグループZEROBASEONEのソク・マシューが、個人YouTubeチャンネル「Hey Bye Thew」を通じて、一味違うエネルギーを伝える。

6月18日、所属事務所WAKEONEによると、ソク・マシューは個人YouTubeチャンネル「Hey Bye Thew」を開設した。

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同チャンネルを通じて、ソク・マシューは、さまざまな挑戦をしながら“万能エンターテイナー”としての一面をあらわにする見通しだ。ステージ上での魅力とギャップのある日常において、彼が見せる姿が期待を高めている。

特に、ソク・マシューが所属するZEROBASEONEは、最近6thミニアルバム『Ascend-』の活動を成功裏に終えて、存在感を示した。

（写真＝WAKEONE）ソク・マシュー

このような関心のなか、個人YouTubeチャンネルで活発な交流を予告したソク・マシューが、続けてどのような活動を展開するか、注目されている。

なお、「Hey Bye Thew」は、来る6月23日19時に最初のエピソードを公開する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

Kep1erを生み出した『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版『BOYS PLANET』発の9人組男性グループ。グループ名には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』でデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で日本デビューした。2026年3月をもってジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンが脱退し、5人組となった。

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