北見の焼肉、旭川の塩ホルモン、釧路名物の甘酢ザンギを炭火BBQで堪能！京都・祇園の屋上ビアガーデンが19日グランドオープン | RBB TODAY

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北見の焼肉、旭川の塩ホルモン、釧路名物の甘酢ザンギを炭火BBQで堪能！京都・祇園の屋上ビアガーデンが19日グランドオープン

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　アパホテル〈京都祇園〉EXCELLENT屋上で「京都祇園ビアガーデン〈北海道フェア〉」を19日にグランドオープンする。開催期間は9月26日まで。

京都祇園ビアガーデン6月19日オープン

　同ビアガーデンは、八坂神社や清水寺など京都の名所や街並みを一望できる屋上ロケーションで、北海道の食材を使った炭火BBQを楽しめる企画。今年は、北見の「非加熱の生ダレ」で仕込む焼肉、旭川の塩ホルモン、釧路名物の甘酢ザンギ「ザンタレ」など、北海道の肉グルメに焦点を当てたメニューを展開する。

北海道名物ジンギスカンや北海道ブランドポーク、ザンギや旭川塩ホルモンを堪能プラン
牛タンバター焼きしゃぶ

　コースは全5プランを用意。「『北海道3大肉グルメ』が一度に味わえる炭火BBQプラン」4,500円（税込）、「北海道名物ジンギスカンや北海道ブランドポーク、ザンギや旭川塩ホルモンを堪能プラン」5,000円（税込）、「北海道和牛×夢の大地ポークなど北海厳選食材で彩るBBQプラン」6,000円（税込）、「牛タンの北海バター焼きしゃぶに4種お肉がついたリッチプラン」6,000円（税込）、「北海道ブランド肉＆海の幸をビアガーデンで満喫プレミアム炭火BBQプラン」7,500円（税込）がラインナップされる。

飲み放題ドリンク
八坂神社を一望する京都の屋上で北海道3大肉グルメを炭火BBQ　『京都祇園ビアガーデン〈北海道フェア〉』

　飲み放題では、「SORACHI1984」「エビス樽生」「サッポロ黒ラベル」「北海道生搾り」の4種類の生ビールを提供。小瓶ビールとして「サッポロラガー赤星」などもそろえ、10種類以上のビールを用意する。

八坂神社を一望する京都の屋上で北海道3大肉グルメを炭火BBQ　『京都祇園ビアガーデン〈北海道フェア〉』
八坂神社を一望する京都の屋上で北海道3大肉グルメを炭火BBQ　『京都祇園ビアガーデン〈北海道フェア〉』

　また、6月19日から7月9日までの期間限定で、1人につき最大1,000円引きとなるオープニングキャンペーンを実施。開催期間中は学割も用意され、全プランを対象に500円引きで利用できる。

　会場は、京都府京都市東山区祇園町南側555のアパホテル〈京都祇園〉EXCELLENT屋上。営業時間は月曜から金曜、祝前日が17時から22時30分まで、土日祝が16時から22時30分まで。座席数は200席。


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