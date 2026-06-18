反町隆史『GTO』90秒トレーラー公開　50代の鬼塚英吉が初お披露目 | RBB TODAY

反町隆史主演のカンテレ・フジテレビ系全国ネット・月曜22時ドラマ『GTO』（2026年7月20日スタート）の90秒トレーラー（予告篇）が公開された。50代となった鬼塚英吉の本編映像が初めてお披露目となった。

同作は、藤沢とおるによる同名漫画が原作（講談社「週刊少年マガジン KC」刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマだ。

公開されたトレーラーは、橋の上をバイクで駆け抜けるシーンから始まる。新たに赴任する私立誠進学園で教壇に立つ鬼塚や、職員室・校長室での軽快なやり取りなど、新たな物語の一端が映し出されている。「教師フィードバック制度」によって生徒が教師を評価していく中、鬼塚に集まるのは低評価の嵐という展開も描かれている。

新ヒロインの生見愛瑠が演じる柏原実央と鬼塚のやり取りや、鬼塚イジメ、生徒たちへ投げかける熱い言葉にも注目が集まる。

さらに、15～17歳の"リアル高校生世代"限定で実施され、400名以上の応募者の中から選考された「学生選抜オーディション」の舞台裏に迫るバックステージコンテンツ「Documentary of GTO」の制作も発表された。6月20日（土）より「GTO」公式SNS（X、Instagram、TikTok等）およびカンテレ公式YouTubeチャンネル「カンテレドラマニア」にて配信が予定されている。

6月22日（月）放送の『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）放送後には、第1話のPR映像が地上波で初めて公開される予定だ。

出演は反町隆史、生見愛瑠、工藤阿須加、高橋メアリージュン、市川知宏、夙川アトム、近藤芳正、宇梶剛士、稲垣来泉ほか。脚本は遊川和彦、制作著作はカンテレ。