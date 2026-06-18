首の痛みで休養していたLE SSERAFIM・チェウォン、活動再開を発表「健康状態が改善」 | RBB TODAY

LE SSERAFIMのチェウォンが活動を再開する。

6月18日、所属事務所SOURCE MUSICはWeverseを通じて「LE SSERAFIMキム・チェウォンの回復を待ってくださり、変わらぬ応援と愛を送ってくださったファンの皆さまに感謝申し上げます」コメントし、チェウォンの復帰を発表した。

【注目】チェウォン、カムバ3日前に電撃離脱…原因はヘドバン？

続けて、「キム・チェウォンは治療と休養を通じて回復に専念してきましたが、健康状態が改善したため、来週から予定されているスケジュールに参加する予定です」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）チェウォン

さらに、「待っていてくださったファンの皆さまに改めて感謝申し上げます。今後もたくさんの応援をお願いします」と付け加えた。

なお、チェウォンは5月、首の痛みにより活動を一時中断していた。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・チェウォン プロフィール

2000年8月1日生まれ。2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。透き通るような歌声に定評があり、日本のバラエティ番組出演時には、ZONEのヒット曲『secret base ～君がくれたもの～』のフレーズをアカペラで歌ったことも。韓国では「グループ内で一番均整の取れた体形をしている」とされており、小さな頭や華奢なスタイルがたびたび話題となる。IZ*ONE解散後、2022年5月にLE SSERAFIMのリーダーとしてデビュー。

■【写真】「衝撃的」チェウォン、無防備な胸元

■【写真】チェウォン、ベッドで“彼女感”満載

■【写真】週刊文春の“トンデモ熱愛説”、チェウォンが近況伝える