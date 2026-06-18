動画の最後に“行方不明児童情報”を掲載、韓国アイドルの異例の取り組みに反響「少しでも力に…」 | RBB TODAY

ボーイズグループTWSが、自主コンテンツを通じて、バラエティとしての面白さを超えた意義深い社会貢献活動で注目を集めている。

TWSは最近、自主バラエティコンテンツ『TWS：CLUB』を通じて行方不明児童捜索キャンペーンを積極的に展開し、世界中のファンの関心を集めている。

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各エピソードの最後には、行方不明児童の詳細情報とともに、キャンペーンへの参加を呼びかけるメンバーたちの真摯な音声メッセージが流れている。

今回のキャンペーンは、リーダーのシンユによる温かい提案から始まった。今年春、長期行方不明児童に関する番組に出演したシンユは、一度きりの出演で終わらせるのではなく、継続的に支援できる方法を模索していた。

そこで韓国児童権利保障院と協力し、グループの自主コンテンツにキャンペーンを取り入れるアイデアを提案。メンバーたちも賛同し、実現に至った。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）TWS

シンユはグローバルファンプラットフォーム「Weverse」を通じて、「番組をきっかけに行方不明児童の問題に触れ、周囲の関心がどれほど重要なのかを深く実感した」とし、「どうすればより多くの42（ファン）の皆さんや一般の方々にこの事実を知ってもらえるか、メンバーたちと一緒に考えた末に自主コンテンツに盛り込むことにした。小さな力ではあるが、今後も継続していけるよう努力したい」と語った。

『TWS：CLUB』は、6人のメンバーの飾らない魅力と愉快なやり取りで愛されている。最近公開された「パーソナルカラー」編（第56話）も大きな反響を呼んだ。

（画像提供＝PLEDISエンターテインメント）TWS

メンバーたちは診断中、「米のとぎ汁で洗顔した感じ」「黄砂がひどい春の空みたいな色」などユニークなコメントとリアクションを連発し、笑いを誘った。

また、ドフンとヨンジェが春タイプ、ハンジンとギョンミンが夏タイプ、シンユが秋タイプ、ジフンが冬タイプと、四季すべてのタイプがそろうバランスの取れたパーソナルカラーの組み合わせも、ファンに新たな楽しみを届けた。

なお、TWSは6月27日・28日の2日間、ソウル・オリンピック公園KSPO DOMEで『2026 TWS TOUR “24/7:FOR” IN SEOUL』を開催し、ツアーの幕を開ける予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇TWS プロフィール

HYBE傘下のPLEDISエンターテインメントから、SEVENTEEN以来9年ぶりにデビューしたボーイズグループ。メンバーはシンユ、ドフン、ヨンジェ、ハンジン、ジフン、ギョンミンの6名。2024年1月22日に1stミニアルバム『Sparkling Blue』でデビューし、韓国の主要授賞式で新人賞8冠を達成。2025年7月、日本1stシングル『はじめまして』で正式に日本デビューを果たした。

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