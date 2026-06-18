島崎遥香がファンから定期的にプレゼントされるあるものにスタジオ驚き | RBB TODAY

元AKB48で島崎遥香が、17日放送の『上田と女が吠える夜 100円ショップ＆プチプラの神グッズ一挙紹介スペシャル』に出演。
番組では、愛用している100円ショップの便利グッズについて語る中、ファンから定期的にプレゼントされる意外なアイテムを明かし、スタジオを驚かせた。
島崎が挙げたのは、100円ショップ「Watts（ワッツ）」で販売されている、野菜や食品の鮮度を長持ちさせる保存袋。自身でも私生活で便利だと感じているそうで「定期的にもらいます」と、ファンからプレゼントされることをさらりと告白した。
このまさかのエピソードに、スタジオからは「それをプレゼントするの!?」と驚きの声が続出。実用的すぎる贈り物に出演者たちは思わず爆笑し、どよめきに包まれた。アイドル時代から独特の感性や飾らないキャラクターで親しまれてきた島崎。まさかの“鮮度保持袋プレゼント事情”は、そんな彼女らしさが詰まったエピソードとして、スタジオに大きなインパクトを残していた。
[日本技研工業] どっさり ポリ袋 Lサイズ 100枚入り キッチンコーナー 食材保存袋 半透明 大容量 食品衛生法適合 冷凍可 厚さ0.02横300×縦400mm KC-62
￥332
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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島崎遥香、AKB48時代は実は口パク！？突然の告白にスタジオ騒然 | RBB TODAY
島崎遥香はAKB時代は口パクだったと告白し、スタジオで騒然となった。
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