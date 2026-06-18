脇腹までガッツリと…LE SSERAFIM・カズハ、“大胆カット”衣装で異次元プロポーション披露「最高」 | RBB TODAY

LE SSERAFIMのカズハが、圧倒的なプロポーションで魅了した。

カズハは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

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公開された写真には、腰回りに大胆なカッティングが施された赤いトップスにショートパンツ、さらに同色のタイツを合わせたレッドコーデを着こなすカズハの姿が収められている。カッティングから覗く引き締まったくびれと、スラリと伸びた美脚がファンの視線を奪った。

投稿を見たファンからは、「本当に美しい」「脚長すぎる」「スタイル異次元」「最高」などのコメントが寄せられている。

（写真＝カズハInstagram）

なお、カズハが所属するLE SSERAFIMは、7月11日・12日の仁川（インチョン）公演を皮切りに、ワールドツアー「2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'」の幕を開ける。日本公演は、大阪・神奈川・静岡・宮城・福岡の計5都市で開催される予定だ。

◇カズハ プロフィール

2003年8月9日生まれ、大阪府出身。本名は中村一葉。幼い頃からバレエを学び、高校1年生の2020年から約2年間、オランダでバレエ留学を行った。バレエ留学中に現所属事務所SOURCE MUSICのオンラインオーディションに応募し、合格。2022年5月、LE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。170cmの長身とバレエ経験から来る柔軟性を生かしたダンスで大きな注目を集めた。

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