松本若菜×佐野勇斗が初共演！TBS火曜ドラマ『君の好きは無敵』7月14日スタート、ポスタービジュアルも解禁 | RBB TODAY

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松本若菜×佐野勇斗が初共演！TBS火曜ドラマ『君の好きは無敵』7月14日スタート、ポスタービジュアルも解禁

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松本若菜×佐野勇斗が初共演！TBS火曜ドラマ『君の好きは無敵』7月14日スタート、ポスタービジュアルも解禁
  • 松本若菜×佐野勇斗が初共演！TBS火曜ドラマ『君の好きは無敵』7月14日スタート、ポスタービジュアルも解禁

　TBSは、7月14日（火）よる10時から火曜ドラマ『君の好きは無敵』を放送開始すると発表した。主演は松本若菜、共演に佐野勇斗を迎えた初共演作品で、キャラクタービジネス業界を舞台にした完全オリジナルストーリーである。

　同作は、「かわいい」を世界に発信し続けてきた株式会社サンリオが取材協力。松本が演じる元コンサルタントの草壁杏奈と、佐野が演じる偏屈なキャラクターデザイナー・瀬尾深月という正反対の2人が、世界的大人気キャラクターの誕生を目指す姿を描く、ポジティブ＆パワフルなラブコメディだ。

　第1話では、大手経営コンサル会社のエースとして活躍していた杏奈が突然「FIRE（早期リタイア）」を宣言して退職。隙間バイトで生計を立てる中、偏屈デザイナーの瀬尾と出会い、悪質クライアントへの成敗を試みるも大失敗。その償いとして「大ヒットキャラクターを生み出す」という無謀な挑戦に巻き込まれていく展開が描かれる。

　このたび解禁されたポスタービジュアルでは、松本が2Dイラストのティーカップを手に柔らかな笑顔を見せる一方、佐野はイラストのポットを頭に乗せたユニークなスタイルで撮影に臨み、それぞれのキャラクター性を印象づけている。背中合わせに座る2人の姿が、価値観も性格も正反対なちぐはぐな関係性を予感させる。

　脚本は『西園寺さんは家事をしない』などを手がけた宮本武史氏が担当。プロデューサーは岩崎愛奈氏、演出は竹村謙太郎氏ほかが務める。

　ほか出演者には小野花梨、金田哲（はんにゃ）、中村隼人、島崎和歌子、藤井隆、髙嶋政伸、本郷奏多、白石加代子など豪華キャストが名を連ねた。


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