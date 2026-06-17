＝LOVEがマクドナルドと初コラボ！人気曲『ラブソングに襲われる』をオマージュしたWebCMが公開！ | RBB TODAY

人気アイドルグループ＝LOVEが、マクドナルドとのコラボレーション企画に登場した。FIFAワールドカップ26の開催を記念したマクドナルドの期間限定商品『VIVA！ワールドマック』の発売に合わせ、新WebCMが17日午前10時より、マクドナルド公式SNSで公開された。

新WebCMでは＝LOVEの人気楽曲『ラブソングに襲われる』の歌詞をアレンジした替え歌「VIVA！ワールドマックを食べられる」を使用。LOVEのメンバーがセルフカバーで歌唱し、同コラボでしか聞くことができない特別な楽曲となっている。さらにサッカーをモチーフにした世界観の中で、『ラブソングに襲われる』のミュージックビデオに出てくるシーンをオマージュして制作しており、＝LOVEのミュージックビデオと見比べながら楽しめる。

また今回のコラボを記念して、マクドナルドならではのカラーリングである赤と黄色の限定ユニフォームを作成し、＝LOVEが着用。サッカースタジアムを舞台にしたWebCMの世界観の中で限定ユニフォームを袖に通したメンバーらは「かわいい！」「宝物！」と大興奮。今回のコラボでしか見ることができない＝LOVEのユニフォーム姿は必見となっている。

撮影現場では、メンバー全員がマクドナルド好きで、遊びに出かける時やレッスンの休憩中には、まるでパーティーのようにバーガーを食べていることも明かされた。今年5月には佐々木舞香が先陣を切って「サムライマック」のTVCMに出演しているが、グループにとって全員揃ってのCM出演は「夢が叶った瞬間」でもあったという。そんなメンバーらはテンションを上げながら念願のマクドナルドCM撮影に臨み、『ラブソングに襲われる』のMVをオマージュしたカットには「これって、あのシーンだよね」「なんか懐かしい」と撮影を楽しんだ。

野口は「舞香がTVCMを担当している時、テレビで見かけるたびにみんなで『舞香だ！』って言っていたくらい嬉しかったのに、今度はみんなでお揃いのユニフォームを着て撮影ができてとても光栄です」と喜びを語った。齋藤は「このコラボでしか聴けない私たちの歌声で、セルフカバー歌唱に挑戦しています！」とコメント。髙松は「WebCMでは、皆さんも見覚えのあるようなシーンやリアクションがあるかもしれませんよ～！」とファンに呼び掛けた。

WebCMはマクドナルド公式SNSにて視聴可能で、メイキング映像やインタビューも合わせて公開されている。