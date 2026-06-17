有村架純主演の朝ドラ『ひよっこ』が再放送決定！ | RBB TODAY

有村架純が主演し、2017年に放送された連続テレビ小説『ひよっこ』が、NHK総合テレビで8月3日から再放送されることが決定した。

『ひよっこ』は、東京オリンピックが開催された1964（昭和39）年を舞台に、茨城県の農村で生まれ育った谷田部みね子（有村）が集団就職で上京し、さまざまな出会いと別れを重ねながら東京に根を張っていく姿を描いた物語。高度成長期をひたむきに生きた「名もなき人々」にスポットを当て、日々の暮らしを温かく描いた作品として多くの視聴者に愛された。

（C）NHK

再放送決定を受け、主人公・谷田部みね子を演じた有村がコメントを寄せた。有村は「登場人物に悪い人が1人も出てこない、脚本家の岡田さんらしさ満載の『ひよっこ』の世界」と作品の魅力を語り、「谷田部家やすずふり亭、乙女寮、あかね荘の皆さんに助けられながら成長していくみね子と共に、私自身も多くを学びかけがえのない時間を過ごしました」と撮影当時を振り返った。

また「当時の放送を見守ってくださった方々、そして『ひよっこ』を観たことがない方々にもこの機会にぜひ楽しんでもらえたら幸せです」と呼び掛けた。

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同作は8月3日（月）より放送開始。毎週月曜日～金曜日 午後0時30分～午後0時45分に放送（全156回）。NHK ONEでの同時・見逃し配信も行われる。