Hearts2Hearts、新曲『Lemon Tang』の一部音源＆振付を公開！レモンのように爽やかな魅力で夏を彩る | RBB TODAY

Hearts2Heartsが、爽やかで清涼感あふれる魅力でこの夏を彩る。

6月16日、Hearts2Heartsは公式SNSを通じて2ndミニアルバムのタイトル曲『Lemon Tang』の一部音源と振付を公開した。

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『Lemon Tang』は、一人の時はレモンのように酸っぱくて鋭いけれど、あなたと出会うと甘酸っぱい魅力を持つ“Lemon Tang”になるという内容を描いた楽曲だ。いつも“私たち”として共に歩もうというメッセージを込めた、軽快でエネルギッシュなダンスポップナンバーに仕上がっている。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

同曲の振付には、Hearts2Heartsの代表曲『FOCUS』や『RUDE!』などの振付を手掛けた振付師ジョナインが参加。楽曲の明るく爽やかな雰囲気と、ダイナミックで完成度の高いパフォーマンスが融合している。

サビではレモンを連想させるキュートな手の動きをはじめ、多彩なポイントダンスが盛り込まれている。また、Hearts2Heartsのシグネチャーである4対4のシンメトリーフォーメーションや、メンバー全員で大きなハートを作るパートなども見どころとなっており、ステージをより一層楽しませてくれそうだ。

爽やかな魅力が詰まった『Lemon Tang』を通じて、Hearts2Heartsが見せる夏のステージに期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められている。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビューすると、新人賞9冠を達成した。

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