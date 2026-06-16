「約1年前の私へ、おめでとう」堀未央奈、スガキヤの関東圏進出に歓喜！芸能界からも喜びの声多数 | RBB TODAY

元乃木坂46の堀未央奈が16日、自身のXを更新。「約1年前の私へ 祝おめでとう」と投稿し、喜びをつづった。1年前に自身が熱望していた名古屋発のラーメンチェーン「スガキヤ」が、20年ぶりに関東圏へ進出することが決定したことを受けたものだ。
堀は昨年7月、「わたし、本当にスガキヤが大好きなんですが 東京にスガキヤの店舗をつくりませんか？」「スガキヤが食べたいです毎日でも」と投稿するなど、かねて“スガキヤ愛”を公言。そして約1年後、その願いが現実となり、過去の自分へ「おめでとう」とメッセージを送った。
20年ぶりとなる関東圏進出には、同じ愛知県出身のタレント・須田亜香里ら芸能界からも喜びの声が上がっている。
X上では「予言者堀未央奈」「言葉にしたこと実現していくパワーすごい」「夢がかなってよかったね」といった反響が続々。長年変わらぬ“スガキヤ愛”が実を結んだ形となり、多くのファンが祝福している。
「バリバリ食べるのが好き」堀未央奈の意外なおやつにネット「そのまま食べるの？」「わかります」など様々な声 | RBB TODAY
乃木坂46の元メンバー堀未央奈が、永谷園の梅干し茶漬けの素をそのままバリバリ食べるのが好きだとXで紹介。ネットから様々な反響が寄せられた。堀は通常、炊き立てのご飯にかけ、こだわりのある食べ方をしていることも明かした。
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