「約1年前の私へ、おめでとう」堀未央奈、スガキヤの関東圏進出に歓喜！芸能界からも喜びの声多数 | RBB TODAY

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「約1年前の私へ、おめでとう」堀未央奈、スガキヤの関東圏進出に歓喜！芸能界からも喜びの声多数

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堀未央奈【写真：竹内みちまろ】
  • 堀未央奈【写真：竹内みちまろ】

　元乃木坂46の堀未央奈が16日、自身のXを更新。「約1年前の私へ　祝おめでとう」と投稿し、喜びをつづった。1年前に自身が熱望していた名古屋発のラーメンチェーン「スガキヤ」が、20年ぶりに関東圏へ進出することが決定したことを受けたものだ。

　堀は昨年7月、「わたし、本当にスガキヤが大好きなんですが 東京にスガキヤの店舗をつくりませんか？」「スガキヤが食べたいです毎日でも」と投稿するなど、かねて“スガキヤ愛”を公言。そして約1年後、その願いが現実となり、過去の自分へ「おめでとう」とメッセージを送った。

　20年ぶりとなる関東圏進出には、同じ愛知県出身のタレント・須田亜香里ら芸能界からも喜びの声が上がっている。

　X上では「予言者堀未央奈」「言葉にしたこと実現していくパワーすごい」「夢がかなってよかったね」といった反響が続々。長年変わらぬ“スガキヤ愛”が実を結んだ形となり、多くのファンが祝福している。


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《iilii》

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