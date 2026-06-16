BOYNEXTDOOR、日本でも快進撃！1stフルアルバム『HOME』が初週15.9万枚でオリコン1位に | RBB TODAY

BOYNEXTDOORが、1stフルアルバム『HOME』で日本でも圧倒的な存在感を示している。

6月16日に発表されたオリコンによると、BOYNEXTDOORの1stフルアルバム『HOME』は日本発売初週で約15万9000枚を売り上げ、「週間アルバムランキング」1位を獲得した。

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これによりBOYNEXTDOORは、2ndミニアルバム『HOW？』を皮切りに、3rdミニアルバム、4thミニアルバム、そして今回の1stフルアルバムまで、オリコン週間アルバムランキングで通算4作目の1位を記録した。

『HOME』は、BOYNEXTDOORが練習生時代から現在に至るまで経験してきた感情や記憶を率直に盛り込んだ自伝的なアルバムだ。メンバー全員が楽曲制作に参加し、音楽的な実力をさらに高めた結果、HANTEOチャート基準で発売から1週間で108万5715枚を売り上げ、4作連続ミリオンセラーという快挙を達成した。

また、韓国のApple Music「人気アルバム」部門でも1位を獲得し、国内外のファンからの厚い支持を証明した。

（写真提供＝KOZエンターテインメント）

タイトル曲『VIRAL』の勢いも目覚ましい。発売初日にMelonデイリーチャート68位で初登場した後、音楽番組への出演を機に順位を伸ばし、6月14日時点で33位まで上昇した。

さらに、Melon週間チャート（6月8日～14日）でトップ50入りを果たしたほか、Apple Music「今日のトップ100：韓国」では7位を記録。ロングヒットの兆しを見せている。

緻密に揃ったダンスと洗練されたパフォーマンスで、「第2～3世代K-POPのノスタルジーを現代的に再解釈した」との好評を集めており、一般層からの認知度も着実に高まっている。

勢いに乗るBOYNEXTDOORは、6月20日に仁川・インスパイアアリーナで開催される「第35回ソウル歌謡大賞」に出演する予定だ。各授賞式で圧倒的なエネルギーとパフォーマンスを披露してきた彼らが、今回はどのようなステージで観客を魅了するのか注目が集まっている。

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパーZICOがプロデュース。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日にシングル『AND,』で日本デビュー。

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