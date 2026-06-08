Hearts2Hearts、2ndミニAL『Lemon Tang』リリースへ！爽やかなサマーソングに期待高まる | RBB TODAY

Hearts2Heartsが、この夏を爽やかに彩る。

Hearts2Heartsは、6月22日午後6時に2ndミニアルバム『Lemon Tang』をリリースする。

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『Lemon Tang』には、今年2月に公開されたシングル『RUDE!』をはじめ、多彩なジャンルの全6曲が収録される。

（画像＝SMエンターテインメント）Hearts2Hearts

タイトル曲『Lemon Tang』は、爽やかな「Lemon」と弾けるような味わいや香りを意味する「Tang」を組み合わせたタイトルの楽曲だ。清涼感あふれる夏の感性に軽快で生き生きとしたサウンドが加わり、Hearts2Heartsならではのフレッシュなエネルギーを存分に感じられるダンスポップナンバーに仕上がっている。

また、同曲はHearts2Heartsの代表曲『The Chase』『STYLE』『FOCUS』などの作詞を手掛けたKENZIEが歌詞を担当し、より一層強まった音楽的メッセージを届ける。

関係者は、「Hearts2Heartsの弾けるような魅力を倍増させた新たなサマーソングとして期待が高まっている」とし、今後公開されるさまざまなティザーコンテンツへの期待を呼びかけた。

（記事提供＝OSEN）

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められている。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビューすると、新人賞9冠を達成した。

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