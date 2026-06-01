TWS、日本シングル『SODA SODA』リリース決定！ツアーやサマソニ出演など今夏も日本で大活躍 | RBB TODAY

TWSが、この夏再び日本のファンのもとへ戻ってくる。

所属事務所PLEDISエンターテインメントは6月1日、「TWSが8月4日に日本2ndシングル『SODA SODA』をリリースする」と発表した。

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同シングルには、日本オリジナル楽曲を含む全3曲が収録される。5月27日から31日にかけて公式インスタグラムで順次公開されたティザー映像で予告されていたように、炭酸のように爽やかで弾けるエネルギーが詰まった作品となっている。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）

本シングルは、TWSが昨年7月にリリースした日本デビューシングル『はじめまして』以来、約1年ぶりとなる日本作品だ。日本デビューシングル『はじめまして』は発売初週にオリコンとBillboard JAPANの主要週間チャートで1位を獲得し、計4冠を達成。累積出荷枚数25万枚を突破し、日本レコード協会のゴールドディスク「プラチナ」認定を受けた。

こうした活躍により、TWSは「オリコン年間ランキング2025」の「新人ランキング」で海外アーティスト最高順位となる2位を記録。また、「第40回日本ゴールドディスク大賞」では、「ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー（アジア）」と「ベスト3ニュー・アーティスト（アジア）」を受賞した。

さらに、今年4月に発売した5thミニアルバム『NO TRAGEDY』でも、オリコンとBillboard JAPANの主要週間チャートを席巻し、日本での高い人気を証明した。

TWSは今後も日本で多彩なステージを予定している。6月11日には、日本の人気アーティストMrs. GREEN APPLEが主催するイベント『Mrs. GREEN APPLE presents “CEREMONY”』に出演。さらに、8月14日から16日に開催される日本最大級の音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2026』にも出演する。

続いて、日本ツアー『2026 TWS TOUR “24/7:FOR:YOU” IN JAPAN』を開催し、福岡（8月28日～30日）、兵庫（9月4日～6日）、神奈川（9月12日～13日）でファンと交流する予定だ。

なお、TWSは6月27日・28日にソウル・KSPO DOMEでアジアツアー『24/7:FOR:YOU』の幕を開ける。同公演は2公演とも視界制限席を含め全席完売を記録し、彼らの高い人気を改めて証明した。

（記事提供＝OSEN）

◇TWS プロフィール

HYBE傘下のPLEDISエンターテインメントから、SEVENTEEN以来9年ぶりにデビューしたボーイズグループ。メンバーはシンユ、ドフン、ヨンジェ、ハンジン、ジフン、ギョンミンの6名。2024年1月22日に1stミニアルバム『Sparkling Blue』でデビューし、韓国の主要授賞式で新人賞8冠を達成。2025年7月、日本1stシングル『はじめまして』で正式に日本デビューを果たした。

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