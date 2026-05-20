活動中断中のLE SSERAFIM・チェウォン、“メンバーの関係性”描いた新曲をライブ披露！澄んだ歌声で魅了 | RBB TODAY

LE SSERAFIMのチェウォンが、透明感のある歌声でファンを魅了した。

5月19日、チェウォンはYouTubeチャンネル「KBS Kpop」で公開された音楽コンテンツ「リムジンサービス」に出演した。

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デビュー初期の出演以来、約4年ぶりに同コンテンツに出演したチェウォンは、大きく成長したボーカル力と、さらに深まった余裕を見せた。

（写真＝YouTubeチャンネル「KBS Kpop」）チェウォン

チェウォンは、5月22日にリリースを控えた2ndフルアルバムの収録曲であり、先月先行公開されたリードシングル『CELEBRATION』のソロバージョンで動画のオープニングを飾った。5人で歌う楽曲でありながら、甘美かつ安定感のある歌声でステージを満たした彼女は、その後のトークで新アルバムについて語り、世界中のファンの注目を集めた。

チェウォンは、「メンバー同士の関係を描いた曲も多い」と明かし、ベールに包まれていた『Need Your Company』をその場でライブ披露し、感嘆を誘った。同曲は、メンバーのユンジンがメンバーとの関係の中で感じた感情をもとに書いた楽曲で、異なる性格や表現方法の中でも互いを理解し、近づいていく真心あふれるストーリーが、チェウォンの澄んだ歌声と調和し、完璧なシナジーを生み出した。

このほかにも、チェウォンは幅広い音楽性と唯一無二の歌声でステージを彩った。オリヴィア・ディーンの『So Easy (To Fall In Love)』カバーでは透明感のあるボーカルを披露したほか、T-ARAのヒット曲メドレーからAKMUの『Joy, Sorrow, A Beautiful Heart』、ハンロロの『Don’t be afraid to fall』まで、ジャンルを問わない感性豊かなライブを届けた。

イ・ムジンは、「いろんな面でレベルアップしたのが感じられる。デビュー当初よりずっと余裕が出た」と惜しみない称賛を送った。

チェウォンが所属するLE SSERAFIMは、5月22日午後1時に2ndフルアルバム『PUREFLOW pt.1』をリリースする予定だ。

なお、チェウォンは現在、首の痛みにより活動を一時中断している。今後の活動復帰については、回復状況を見極めながら流動的に決定するという。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・チェウォン プロフィール

2000年8月1日生まれ。2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。透き通るような歌声に定評があり、日本のバラエティ番組出演時には、ZONEのヒット曲『secret base ～君がくれたもの～』のフレーズをアカペラで歌ったことも。韓国では「グループ内で一番均整の取れた体形をしている」とされており、小さな頭や華奢なスタイルがたびたび話題となる。IZ*ONE解散後、2022年5月にLE SSERAFIMのリーダーとしてデビュー。

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