BTS・V、ソロ曲『FRI(END)S』がSpotifyで“6億回再生”突破！世界中でロングヒット | RBB TODAY

BTS・Vのソロ曲『FRI(END)S』が、Spotifyで6億回再生を突破した。

2024年3月15日にリリースされたデジタルシングル『FRI(END)S』は、Spotifyで6億回再生を記録。これによりVは、『Love Me Again』『Winter Ahead』『FRI(END)S』まで計3曲の“6億回再生超え”ソロ曲を保有することになった。

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『FRI(END)S』は、甘いメロディーとウィットに富んだ歌詞が印象的なポップソウルR&Bジャンルの楽曲だ。

（写真提供＝OSEN）V

同曲は、Vが兵役中で活動を行っていない状況でも、グローバルチャートで大きな反響を呼んだ。フィジカルアルバムなしで、米ビルボードのメインシングルチャート「Hot 100」で65位を記録したほか、「Billboard Global Excl. U.S.」で3位、「Global 200」で5位にランクインした。

また、英オフィシャルチャート「シングルランキング」に13位で初登場し、2週連続でチャートイン。わずか2日間の集計で「オフィシャル・ビッグ・トップ40」の3位に躍り出る底力を見せつけた。

iTunesでの成績も際立っていた。『FRI(END)S』は、ワールドワイドiTunesやヨーロッパiTunesチャートで1位を獲得し、2024年にリリースされた楽曲の中で初めて“100カ国のiTunesチャート1位”という記録を樹立した。加えて、Amazon MusicやApple Musicが選ぶ「2024年ベストK-POP」にも選出されている。

イギリスで撮影されたMVも話題を集めた。Vは、一人でいる時と恋人と一緒にいる時を行き来する対照的なキャラクターを演じ、高い評価を得た。MVは公開後、YouTubeワールドトレンド音楽部門で14日連続1位を記録し、K-POPアーティストとして初めて米「TIDAL Top Video」チャート1位にも輝いた。

さらに、『FRI(END)S』はアメリカの人気ドラマシリーズ『The Summer I Turned Pretty』シーズン3の挿入歌にも選ばれている。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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