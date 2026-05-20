LE SSERAFIM、新曲『BOOMPALA』MVティザー公開！世界的ヒット曲サンプリング部分を初解禁 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、5月20日、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルとSOURCE MUSIC公式SNSに、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲『BOOMPALA』ミュージックビデオのティザー映像を公開した。

ティザー映像は、広大な砂漠が背景となっている。グローバルヒット曲『マカレナ（Macarena）』がBGMとして流れ、音楽に合わせるかのようにラクダが鳴く。

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続いて、突如、荒い砂を突き抜けてLE SSERAFIMを形象化した巨大な像がそびえ立つ。巨大な像は、瞑想する姿勢をしており、音楽に合わせて歌うシーンが好奇心を刺激し、ミュージックビデオ本編への関心を高めている。

新曲『BOOMPALA』は、「考え方や態度によっては、恐怖とは実は大したことのない虚像にすぎない」というメッセージを盛り込んだ楽曲で、時代を超えて愛されてきた『マカレナ（Macarena）』をサンプリングした。

先立って、呪文のように「Boompala」と繰り返し呟く中毒性の高いサビの一部が公開された後、今回、ミュージックビデオのティザー映像では、『マカレナ（Macarena）』サンプリング部分が初めて公開された。

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聴き馴染みのあるメロディに、LE SSERAFIMならではの洗練されたビートが調和し、世界中の人々を魅了する楽曲の誕生を予感させた。世代や国境を越えて、誰もが一緒に楽しめるお祭りのような雰囲気に期待が高まる。

LE SSERAFIMの新しいアルバム『PUREFLOW』pt.1は、5月22日13時にリリースされる。

本作は、デビュー当初、「恐れがないから強い（FEARLESS）」と信じていた5人のメンバーが、恐怖を知り、そこから経験した変化と成長を経て「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」というメッセージを通して、LE SSERAFIMの新たな章「FEARLESS 2.0」の始まりを告げるアルバムだ。5人のメンバーは、より深まった絆と連帯をもとに、恐怖心を否定するのではなく、受け入れながら前に進もうとする姿を見せる。

『PUREFLOW』pt.1には、タイトル曲『BOOMPALA』をはじめ、『Pureflow』『CELEBRATION』『Creatures』『iffy iffy』『Need Your Company』『Sonder』『Saki (feat. Aliyah's Interlude)』『Irony』『Trust Exercise』『Liminal Space』の計11曲が収録され、5人のメンバー全員がクレジットに名を連ねた。

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また、LE SSERAFIMは、『PUREFLOW』pt.1のリリースを記念して、ファンに特別な体験を提供するポップアップを開催する。日本では、第9SYビル 1F（東京都渋谷区神宮前6-23-3）で、6月1日～6月14日の14日間、新しいアルバムのメッセージと雰囲気を盛り込んだ空間が用意される。

さらにLE SSERAFIMは、7月の仁川公演を皮切りに、日本、アジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界23都市・全32公演を巡る2度目のワールドツアー「2026 LE SSERAFIM TOUR “PUREFLOW”」を開催する。

日本公演は、大阪・大阪城ホール（7月25・26日）、神奈川・Kアリーナ横浜（7月30日、8月1・2日）、静岡・エコパアリーナ（8月8・9日）、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（8月18・19日）、福岡・マリンメッセ福岡A館（9月2・3日）の5都市11公演で実施される。

また、LE SSERAFIMは6月6日～7日に韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催される「2026 Weverse Con Festival」への出演も決定している。世界中を席巻するLE SSERAFIMの今後の活動に、大きな関心が寄せられている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

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