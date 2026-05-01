BTS・Vの写真で胎教も話題に…韓国女優、臨月の“Dライン”あらわな純白ドレス姿を公開！ | RBB TODAY

女優ナム・ボラが、臨月のマタニティフォトでも愛らしい姿を披露した。

ナム・ボラは5月1日、自身のSNSに「臨月の写真を撮ってきました。赤ちゃんと夫と一緒に思い出を一つ作りました。もう本当にあと少しです。赤ちゃんがどんどん下りてきているのが感じられて、お腹もさらに大きくなっています」とコメントし、写真を投稿した。

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公開された写真には、マタニティフォトの撮影に臨むナム・ボラの姿が収められている。ナム・ボラは純白のドレスをまとい、臨月の“Dライン”のお腹を大胆に見せながら、幸せそうな明るい笑顔で撮影に臨んでいた。

特に、ウェディングドレスを思わせるコンセプトで、愛らしい魅力をさらに引き立てた。大胆なレース装飾からオフショルダースタイル、シンプルなシルクドレスまで、さまざまなスタイルを完璧に着こなしている。臨月でありながらも清純で可憐な雰囲気を放ち、妊婦とは思えない美貌で視線を集めた。

（写真＝ナム・ボラInstagram）

なお、ナム・ボラは昨年5月、同い年の実業家と結婚し、今年6月に第1子となる男児の出産を控えている。最近では自然分娩を選択したことを明かし、バラエティ番組に出演した際には、BTS・Vの写真を見ながら胎教を行っていると語り、話題を集めた。

（記事提供＝OSEN）

◇ナム・ボラ プロフィール

1989年11月27日生まれ。韓国・ソウル出身。13人きょうだいの長女で、高校1年生だった2005年に出演した、MBCバラエティ番組『日曜日 日曜日の夜に』のコーナー「天使たちの合唱」を通じて芸能界デビュー。翌2006年より女優としての活動を始め、『太陽を抱く月』『サメ～愛の黙示録』『私の心キラキラ』『今日のウェブトゥーン』『ヒョシムの独立奮闘記～Live Your Own Life』などのドラマ、『サニー 永遠の仲間たち』『凍える牙』などの映画に出演。2025年5月、同い年の一般男性と2年の交際を経て結婚した。

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