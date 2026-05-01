Kep1er誕生の『ガルプラ』第2弾制作決定！幕張開催「KCON JAPAN」で現地オーディション実施 | RBB TODAY

Mnetによる新たなサバイバル番組が2027年にローンチされることが決定した。

『Girls Planet 999：少女祭典』、『BOYS PLANET』、『BOYS Ⅱ PLANET』の制作陣が手掛ける、2027年の超大型ガールズグループ・デビュープロジェクトが、グローバル参加者の募集を開始する。

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2021年に「Kep1er」を誕生させ、世界中にオーディションブームを巻き起こした『Girls Planet 999：少女祭典』の第2弾として、『GIRLS PLANET 2』が2027年に公開される。

前シーズンが韓国・中国・日本の3つの文化圏から集まった99名の参加者が中心に展開されたが、今作ではそのスケールを全世界へと拡大し、グローバル規模でのオンライン応募および現地オーディションを実施する予定だ。

今回公開された募集ティザー映像には、巨大な惑星の登場とともに「THE BEGINNING OF A JOURNEY TO THE NEW PLANET」というメッセージが、世界各地から多彩な個性と魅力を持った参加者が集まり、どのような新しい物語を紡ぎ出すのか、期待がますます高まっている。

本番組を通じて誕生するデビューグループは、アジアを越えグローバルな舞台での活動を予定しており、5 月8日から10日まで千葉県・幕張メッセで開催される「KCON JAPAN 2026」にて、現地応募受付およびオーディションを実施する。制作陣がその場でオーディションの1次結果を発表するほか、「KCON JAPAN 2026」のMDをプレゼントする予定だ。

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さらに、グローバルオーディションは、8月に開催される「 KCON LA 2026」での北米地域現地オーディションを並行するなど、多角的な方式で無限の可能性を持つ全世界の参加者たちを発掘する計画だ。

『BOYS PLANET』を通じて誕生したZEROBASEONEは、デビューから6作連続でミリオンセラーを記録。さらに『BOYS Ⅱ PLANET」からデビューしたALPHA DRIVE ONEも、韓国デビューアルバムが発売初日でミリオンセラーを達成し、初動売上は144万を突破した。

また、デビュー曲で韓国地上波3局の音楽番組1位を総なめにするというボーイズグループとして9年ぶりの快挙を成し遂げるなど、「PLANET」プロジェクトから誕生したグループがK-POPの新たな歴史を塗り替えている。

こうした流れを受け、次なる「グローバルガールズグループ・デビュープロジェクト」に今、熱い注目が集まっている。

『GIRLS PLANET 2』は、グローバルガールズグループを目指す2013年1月1日以前に生まれた女性であれば、誰でも応募可能。国籍や居住地域を問わず参加でき、受付は5月1日午前8時より開始される。個人練習生はもちろん、事務所所属の練習生やデビュー経験のある方も応募可能だ。

なお、KCONは2012年アメリカのアーバインをはじめ世界各地で開催され、音楽を中心としたKビューティー、Kフード、Kコンテンツなど韓国の文化全般を扱うフェスティバルモデルを構築。アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催されオフラインの累計来場者数は約223万人に達する。

デジタルプラットフォームを通じて数千万人のグローバルファンが言語の壁と国境を越えたファンダムを構築しており、アーティストの世界進出とブランドの海外進出を手助けするプラットフォームとなりグローバルK-POP フェスティバルとしてのプレゼンスを高め続けている。

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