BTS・JIMIN、日本人ダンサーの振り付けを“素足”でカバー！3年ぶりにダンスコンテンツ更新で話題 | RBB TODAY

BTSのJIMINが久しぶりに「This Is Jimin」コンテンツを公開し、世界中のファンから熱い反応を集めた。

JIMINは4月29日、自身のSNSにハッシュタグ「#thisisjimin」とともに、「SWIM with jimin（Slow Jam R&B Remix）」のパフォーマンス映像を投稿した。

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「This Is Jimin」は、2023年11月以来、約3年ぶりに披露されたJIMINのダンスコンテンツ。映像の中でJIMINは、裸足に金髪のロングヘアスタイルで登場し、都市のビル群の間に差し込む日差しと風を背景に、感覚的なダンスを披露した。

特に、日本人ダンサー・振付師のRyusei Haradaの振り付けをカバーしたJIMINは、力強いポッピンと繊細な手の動き、音楽を身体で表現する独特のパフォーマンスで感嘆を誘った。床の上を自由に動きながら没入感を高め、最後の夕焼けのシーンで深い余韻を残した。

（画像＝JIMIN Instagram）

映像公開後、この振り付けをわずか30分で完成させた事実が知られ、ファンの驚きはさらに大きくなった。X（旧Twitter）では、「#thisisjimin」が韓国とアメリカのリアルタイムトレンド1位、グローバルトレンド4位にランクインし、高い話題性を証明した。

なお、JIMINの「This Is Jimin」映像は、公開からわずか1日で再生回数3000万回を突破し、爆発的な関心を集めている。

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）のオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京した。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当。兵役のため2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

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