ZEROBASEONEソン・ハンビン、「ACON 2026」MCに抜擢！“安定の進行力”に注目集まる | RBB TODAY

グローバル授賞式「Asia Artist Awards」のフェスタ「ACON 2026」のMCに、ソン・ハンビンが抜擢された。

「Asia Artist Awards」（以下、「AAA」）のフェスタ「ACON 2026, The Road to AAA 2026：Official Pre-show」が、来る7月25日に台湾・台北のNTSUアリーナで開催される。

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そんな中、ZEROBASEONEのソン・ハンビンがMCに決定した。

これまでソン・ハンビンは「AAA 2023」「AAA 2024」でMCを務め、持ち前のポジティブなエネルギーとセンスある進行力で好評を得てきた。安定した司会力が評価されているだけに、3度目のMCとして臨む今回の「ACON 2026」でどのような活躍を見せるのか、グローバルファンの期待は一層高まっている。

（画像＝THE L1VE、WAKEONE、AAA組織委員会）ソン・ハンビン

フェスタ「ACON」は、K-POPアーティストとアジアのスターが一堂に会する音楽フェスティバルだ。昨年は圧倒的なスケールと豪華なアーティストラインナップで話題を集め、グローバルな祭典としての地位を確立しただけに、今年も台北の会場を熱く盛り上げることが期待されている。

ソン・ハンビンのMC抜擢のニュースが伝わるや否や、今後発表される「ACON 2026」のアーティストラインナップにも、世界中のファンの関心が集まっている。

抜群のセンスを持つMCソン・ハンビンと多彩な出演陣が生み出すシナジーに、早くも「ACON 2026」への期待が高まっている。

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