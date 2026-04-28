教え子への“性的暴行”の疑い…韓国ミュージカル界の重鎮、在宅起訴　副教授務めた大学もクビに | RBB TODAY

ミュージカル俳優のナム・ギョンジュ（63）が、教え子への性的暴行の疑いで在宅起訴された。

4月28日、韓国の法曹界によると、ソウル中央地検女性児童犯罪捜査第2部（部長検事パク・ジナ）は、24日付でナム・ギョンジュを教え子に対する性的暴行（強制性交等）の容疑で在宅起訴した。

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ナム・ギョンジュは昨年12月、ソウル・瑞草（ソチョ）区で自身の教え子に性的暴行を加えた疑いが持たれている。警察は捜査の結果、容疑が認められると判断し、今年2月に事件を検察へ送致した。警察段階ではナム・ギョンジュ側は容疑を強く否認していたが、検察は起訴を決定した。

また、ナム・ギョンジュ側は検察段階で、加害者と被害者の合意を仲介する「刑事調停」を申請したが、被害者側が合意の意思がないことを明確にしたため、調停は成立しなかった。

（写真提供＝OSEN）ナム・ギョンジュ

この事件により、ナム・ギョンジュの大学での立場にも変化が生じた。弘益（ホンイク）大学公演芸術学部ミュージカル専攻の副教授として在職していたが、事件発覚後の今年3月、開講直前に懲戒委員会を経て職位解除の措置が取られた。

なお、1982年に演劇『ヴォイツェック』でデビューしたナム・ギョンジュは、『シカゴ』『マンマ・ミーア！』『ウィキッド』など数々の大作に出演し、韓国ミュージカルの大衆化を牽引してきた第1世代の代表的存在として評価されてきた。

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