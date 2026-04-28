“非公開”の結婚式写真が流出も…2PM・テギョン、動じず次回作公開へ　Netflix『ソウルメイト』に期待 | RBB TODAY

2PMのメンバーで俳優のオク・テギョンが、非公開の結婚式で人生の第2幕をスタートさせたが、予期せぬプライバシー侵害の騒動にも見舞われている。

それでも彼は活動に集中し、黙々と自分の道を歩んでいる。

【写真】外国人に盗撮されたテギョンの結婚式

オク・テギョンは4月24日、ソウルの新羅ホテル迎賓館で、4歳年下の一般人の恋人と結婚式を挙げた。式は一般人である新婦に配慮し、家族や親族、親しい知人のみを招いた非公開形式で行われた。

司会は同じ2PMメンバーのチャンソンが務め、メンバーたちが祝歌を披露し、グループ内で2人目の既婚者となる彼の新たな門出を祝った。

オク・テギョンと新婦は約10年間交際を続けてきた長年の恋人として知られている。オク・テギョンは昨年、自ら結婚のニュースを伝え、「長い間自分を信じてくれた一人の人と、一生を共にすることを約束した」と明かし、多くの祝福を受けた。

（写真提供＝OSEN）オク・テギョン

しかし、幸せな時間は長くは続かなかった。結婚式直後、ホテルの客室など外部の場所で撮影されたとみられる写真が、海外のSNSやオンラインコミュニティで拡散。一部の写真には挙式の様子や新婦の顔まで比較的はっきりと写っており、批判が相次いだ。特に一般人である新婦の顔が公開されたことで、肖像権やプライバシー侵害への懸念が高まっている。

こうした中でもオク・テギョンは特別な対応を取らず、早くも日常へと復帰した。新婚旅行の代わりに、過去に共演経験のある女優のキム・ヘユンが主演を務める映画『サルモクチ』（原題）を映画館で鑑賞するなど、落ち着いた時間を過ごす様子も公開された。

何よりファンの関心は次回作に向けられている。オク・テギョンは、5月14日に配信予定のNetflixシリーズ『ソウルメイト』への出演を控えている。

（画像＝Netflix Japan）『ソウルメイト』ポスター

同作は、心に傷を抱えた2人の孤独な若者が、ベルリン、ソウル、東京を舞台に“ソウルメイト”となっていく10年の軌跡を描く物語。オク・テギョンは韓国人ボクサーのヨハン役を演じ、磯村勇斗とダブル主演を務める。

プライバシー問題という不本意な騒動はあったものの、長年の愛を実らせたオク・テギョンは、俳優であり夫として新たな章を歩み始めた。ファンからは「幸せに暮らしてほしい」「作品で早く会いたい」といった応援の声が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）

◇テギョン プロフィール

1988年12月27日生まれ。本名オク・テギョン。2PMのメインラッパーで、俳優としても活躍している。185cmを超える高身長とはっきりとした目鼻立ちが多くのファンをときめかせる一方で、純朴で愛嬌のある性格も親しみやすいと人気。2017年の入隊時には、アメリカの永住権を放棄して兵役を全うしようとする熱意が話題となった。その後も新兵訓練で優秀な成績を残し、助教に抜擢。模範兵士として服務を終え、2019年5月に除隊した。

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