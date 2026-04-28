元ZB1メンバー所属のAND2BLE、デビューショーケース開催決定！オンライン生中継も実施 | RBB TODAY

元ZEROBASEONEのメンバーが合流したボーイズグループAND2BLE（アンダブル）が、デビューショーケースを開催する。

4月28日、所属事務所YHエンターテインメントは「AND2BLEは、5月26日午後8時にソウル・ブルースクエアにて、1stミニアルバム『Sequence 01: Curiosity』の発売記念デビューショーケースを開催する」と発表した。

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AND2BLEは、デビュー日に開催される同ショーケースでファンと初めて対面する。ショーケースはオフラインでの開催に加え、オンラインでの生中継も行われる予定で、世界中のファンとリアルタイムで交流できる。

（写真＝YHエンターテインメント）左上から時計回りにジャン・ハオ、ユ・スンオン、ハン・ユジン、キム・ギュビン、リッキー

AND2BLEはYHエンターテインメントが約4年ぶりに送り出すボーイズグループで、元ZEROBASEONEのジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジン、元EVNNEユ・スンオンという豪華メンバーで構成されている。

なお、AND2BLEの1stミニアルバム『Sequence 01: Curiosity』は5月26日午後6時にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

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