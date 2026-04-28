TXT・ヨンジュン、「Miu Miu」のフレンド・オブ・ザ・ハウスに初選出！ファッション界でも存在感 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、ラグジュアリーブランド「ミュウミュウ（Miu Miu）」の「フレンド・オブ・ザ・ハウス（Friend of the House）」に選出された。

「フレンド・オブ・ザ・ハウス」とは、ブランドの美学的価値を共有し、独自の個性とスタイルでミュウミュウが追求する価値を大衆に伝えるパートナーに与えられる称号である。

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ヨンジュンはミュウミュウ初の「フレンド・オブ・ザ・ハウス」に選ばれ、グローバルな影響力を証明した。

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ヨンジュンは「以前から好きで関心があったミュウミュウとご一緒できることは意義深く、胸が高鳴る。ミュウミュウが持つ自由で大胆なエネルギーを自分なりの方法で表現していくこれからの旅路に期待してほしい」と感想を述べた。

これまでもヨンジュンは、音楽からファッションまで網羅する独自の感性とビジュアルで注目を集めてきた。昨年3月には、フランス・パリで開催されたミュウミュウのFW26ショーにモデルとしてサプライズ登場し、大きな話題を呼んだ。

ヨンジュンはK‑POP男性アーティストとして初めてこのブランドのランウェイに立ち、強い印象を残した。さらに彼はファッションメンターとしても活動領域を拡大する。5月に韓国で放送されるtvN『Kill It:スタークリエイター大戦争』に出演し、次世代のファッションクリエイターを発掘する。

なお、ヨンジュンが所属するTOMORROW X TOGETHERは、4月13日に8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』をリリースした。同アルバムは米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」（5月2日付）に3位でチャートインしたほか、タイトル曲『Stick With You』で韓国の音楽番組5冠を獲得し“グランドスラム”を達成した。

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。

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