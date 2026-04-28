寝そべり“妖艶ポーズ”…aespa・カリナ、タイト衣装で際立つボリューム感「これは危険」 | RBB TODAY

aespaのカリナが抜群のスタイルを披露した。

カリナは最近、自身のインスタグラムを更新し写真を投稿した。

【写真】カリナ、寝そべり”妖艶ポーズ”

公開された写真には、ブラウンのタンクトップに同色のショートパンツを着用したカリナの姿が収められている。

タイトなウェアが彼女のメリハリのあるスタイルを強調しており、ソファに寝そべった妖艶なポーズも相まって、見る者の視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは「ドキドキする」「なんでこんなにきれいなの？」「これは危険」「うわぁ…」といったコメントが寄せられている。

（写真＝カリナInstagram）

なお、カリナが所属するaespaは4月25日と26日、東京ドームで「2026 aespa LIVE TOUR – SYNK：aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]」を開催した。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

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