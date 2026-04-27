Stray Kids・フィリックス、黒髪にイメチェン！イベントで見せた姿にファン騒然「つよすぎる」「最高of最高」 | RBB TODAY

Stray Kidsのフィリックスが、イメージチェンジした姿を披露し、話題を集めている。

4月27日、ファッション誌『ELLE KOREA』のインスタグラムが更新され、ヘッドウエアブランド「アティシュ（ATiiSSU）」のイベントに出席したフィリックスの姿が公開された。

【写真】フィリックス、別人級の"爆イケビジュ"

動画でフィリックスは、黒のカウボーイ風ハットを着用してイベントに登場。これまで金髪のイメージが強かったが、黒髪にイメージチェンジした姿が注目を集めた。

ファンからは「嬉し泣き」「え！黒？」「最高of最高」「かっこいい～」「黒髪ヨンボクつよすぎる」といった反応が寄せられている。

（画像＝『ELLE KOREA』Instagram）

なお、フィリックスが所属するStray Kidsは、5月15日より初のライブドキュメンタリー映画『Stray Kids : The dominATE Experience』を全国の映画館で公開予定だ。

◇フィリックス プロフィール

2000年9月15日生まれ。本名はイ・ヨンボク（オーストラリア名はフィリックス・リー）。オーストラリアで生まれ、2017年に単身渡韓した。Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビュー。グループ内ではラッパー及びリードダンサーを担当しており、ベビーフェイスからは想像できないほどの超低音ボイスが魅力。

■【写真】「本物の王子様…」フィリックス、“純白スーツ”

■【写真】フィリックス、至近距離で際立つ容姿端麗さ「お人形…」

■【写真】フィリックス、世界的スターと2SHOT