Stray Kids・フィリックス、黒髪にイメチェン！イベントで見せた姿にファン騒然「つよすぎる」「最高of最高」 | RBB TODAY

Stray Kidsのフィリックスが、イメージチェンジした姿を披露し、話題を集めている。
4月27日、ファッション誌『ELLE KOREA』のインスタグラムが更新され、ヘッドウエアブランド「アティシュ（ATiiSSU）」のイベントに出席したフィリックスの姿が公開された。
動画でフィリックスは、黒のカウボーイ風ハットを着用してイベントに登場。これまで金髪のイメージが強かったが、黒髪にイメージチェンジした姿が注目を集めた。
ファンからは「嬉し泣き」「え！黒？」「最高of最高」「かっこいい～」「黒髪ヨンボクつよすぎる」といった反応が寄せられている。
なお、フィリックスが所属するStray Kidsは、5月15日より初のライブドキュメンタリー映画『Stray Kids : The dominATE Experience』を全国の映画館で公開予定だ。
◇フィリックス プロフィール
2000年9月15日生まれ。本名はイ・ヨンボク（オーストラリア名はフィリックス・リー）。オーストラリアで生まれ、2017年に単身渡韓した。Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビュー。グループ内ではラッパー及びリードダンサーを担当しており、ベビーフェイスからは想像できないほどの超低音ボイスが魅力。
■【写真】フィリックス、至近距離で際立つ容姿端麗さ「お人形…」