星野源とコラボした韓国ラッパー、整形後の経過を公開！すっきりとした目元に「最初で最後」 | RBB TODAY

ラッパーのイ・ヨンジが、目の下の脂肪の再配置（裏ハムラ）施術を経て、より華やかになった美貌を披露し、ファンに近況を伝えた。

4月27日、イ・ヨンジは自身のSNSストーリーを通じて、「楽しい1日」という言葉とともに、1枚の写真を投稿した。

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公開された写真には、移動中の車内で日差しを浴びながら、鏡越しに自撮りをする彼女の姿が収められている。

特に目を引いたのは、施術後さらにすっきりとした目元だ。イ・ヨンジは、施術部位が自然に馴染んだ様子で、欠点のない肌とくっきりとした目鼻立ちを見せ、磨きのかかった美しさを披露した。

（写真＝イ・ヨンジInstagram）

これに先立って、去る3月19日、イ・ヨンジは仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開催されたSEVENTEENのドギョム、スングァンのコンサートにゲスト出演し、施術の事実を電撃告白していた。

当時、ステージ上にサングラスを着用して登場した彼女は、「先輩方のステージで、無礼にサングラスをかけているわけではない」として、「数日前に裏ハムラ手術を受けたため、やむを得ず着用した」と率直に打ち明けた。

（写真＝イ・ヨンジInstagram）1年前のイ・ヨンジ

その後、ファンとの交流のなかでも、イ・ヨンジは施術を決めた理由を詳細に語っている。彼女は、「整形を推奨しているように見えるのではないかと心配で迷ったが、事実通りにお話しする」として、「疲れていない状態でも、周りから『疲れて見える』と頻繁に言われたため、4年という長い時間、悩んだ末に下した決断だ」と説明した。

また、彼女は「今回の施術が、人生において最初で最後の整形になるだろう」として、「今後追加で手術をする計画はない」と付け加え、クールで正直な態度を見せた。

なお、イ・ヨンジは星野源の6thアルバム『Gen』の収録曲『2（feat. Lee Youngji）』にフィーチャリングで参加した。

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