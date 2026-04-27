BTS・JUNG KOOKが反応し話題に！新ボーイズグループ「GENUS」、本日（27日）正式デビュー | RBB TODAY

新ボーイズグループ「GENUS（ジェナス）」が、音楽界に野心的な第一歩を踏み出した。

5人組ボーイズグループGENUSは、本日（4月27日）各種音楽配信サイトを通じてデジタルシングル『SUGAR RUSH』をリリースし、正式デビューを果たした。

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グループ名「GENUS」は「Generation Us」の略で、ファンと共に新しい時代を創っていくという力強い抱負が込められている。彼らは正式デビュー前の今年1月から、日本の小会場を巡る長期公演を開催し、確かな公演センスを培ってきた。一過性の話題性よりも、ステージでファンと交流しながら実力を磨くという戦略を選択し、コアなファンダムを構築した。

（写真提供＝JUST FOCUS）GENUS

特にデビュー前に公開したBTSの『Hooligan』チャレンジコンテンツは、JUNG KOOKがリポストしたことで再生回数が100万回を突破する快挙を成し遂げた。グローバルスターに実力を認められただけに、デビュー曲への期待感も最高潮に達している。

デビュー曲『SUGAR RUSH』は、GENUSならではの明るく爽やかなエネルギーと、活発な雰囲気が際立つ楽曲だ。誰もが口ずさめるキャッチーなメロディが特徴で、同時に公開されたパフォーマンスMVでは、5人のメンバーのダイナミックなダンスと唯一無二のチームワークを堪能することができる。

GENUSは全員が身長178cm以上の長身で、ボーイズグループオーディション番組出身のメンバーも含む完成度の高いグループだ。ライブ公演で培われた卓越した歌唱力と、余裕のあるステージマナーも彼らだけの強力な武器だ。

正式デビューを果たしたGENUSは、29日から再び日本で長期公演を開催し、グローバルな歩みを続けていく。所属事務所JUST FOCUSは「『SUGAR RUSH』は、GENUSの現在と未来を示すマイルストーンになる」とし、「今後も様々な媒体を通して、GENUSならではの鮮明な歩みを証明していく計画だ」と明かした。

（記事提供＝OSEN）

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